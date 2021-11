Madagascar: Conservation de la biodiversité - Julie Razafimanahaka remporte le Tusk Awards

Julie Razafimanahaka affiche un sourire radieux au côté du Prince William, à l'occasion de la remise de Tusk Conservation Awards, à Londres, lundi soir. Cette directrice exécutive de Madagasikara Voakajy remporte le Tusk Awards, qui récompense ceux qui luttent pour la préservation de l'Afrique, pour 2021.

Le duc de Cambridge lui a remis son trophée. " Les impacts des travaux de Julie sont, vraiment, impressionnants. On a vu la création d'aires protégées et aussi l'implication de jeunes, grâce à elle. (... ) Chaque jour, elle fait des sacrifices pour être à la hauteur du défi. ", relate une courte vidéo sur cette femme militante de la conservation de l'environnement. Un proche de cette écologiste la qualifie de persévérante, de créative et celle qui fait des investissements personnels dans les projets qu'elle entreprend.

Cette passionnée de la faune, notamment, des lémuriens et des chauves-souris, a commencé à travailler dans le domaine de la préservation de la biodiversité, depuis le début des années 2000. Cette passion est née d'une rencontre avec des indris, dans son enfance, alors qu'elle était une jeune scoute.

Deuxième Malgache

" Quand nous les avons trouvés, ils ont commencé à chanter. Le son était incroyable. Je l'ai aimé. On pouvait l'entendre à des kilomètres. Mais encore plus frappante était la réalité choquante que ces animaux étaient au bord de l'extinction en raison de l'activité humaine. ", raconte-t-elle. C'est ce qui l'aurait poussé, à travailler dans la conservation de la nature.

Elle est devenue directrice exécutive de Madagasikara Voakajy, membre de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Cette organisation a pour mission de promouvoir la conservation et l'utilisation durable des espèces, habitats et écosystèmes endémiques de Madagascar, en atténuant les principales menaces par des recherches appliquées et des interventions ciblées, pour le bénéfice de la population Malagasy.

Madagasikara Voakajy engage les communautés et autorités locales, ainsi que toutes les parties prenantes concernées dans la conservation et l'utilisation durable des espèces ciblées. Julie Razafimanahaka, dans sa mission, va à la rencontre des villageois pour les éduquer sur les différentes actions de conservation. Elle se concentre, en particulier, sur le rôle des femmes au foyer, dans la perpétuation des efforts de conservation locaux.

Julie Razafimanahaka est la deuxième malgache à avoir remporté le Tusk Conservation Awards. Le Tusk Conseration Award 2014 a été décerné à Herizo Andrianandrasana, pour son travail de longue date avec le " Durrell Wildlife Conservation Trust ". Leur projet visait à impliquer les populations autochtones dans la préservation de l'environnement et la défense des espèces menacées de l'île.