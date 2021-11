Congo-Kinshasa: Géant immobilier panafricain - Une équipe de Shelter-Afrique en visite guidée à Goma

Tenant sa promesse d'accompagner la RDC dans sa réponse urbaine, après l'éruption volcanique à Goma, Shelter Afrique, le géant immobilier panafricain, a entamé, sur place, depuis le lundi 22 novembre, une mission technique de 5 jours.

Une délégation d'experts du Ministère de l'Urbanisme et Habitat, conduite par le Professeur Corneille Kanene de l'Institut Supérieur de l'Architecture et Urbanisme, et par le Secrétaire général à l'Urbanisme et Habitat, Adolphe Mabulena, accompagné de Messieurs Yvon Ouedrago et Saïd Diaw, les experts de Shelter Afrique, séjourne à Goma.

L'objectif final visé consiste, en effet, à dédensifier la ville de Goma en développant de nouveaux pôles urbains à proximité et en améliorant la mobilité pour connecter Goma à ces extensions.

Dans cette perspective, le financement, par Shelter, de la production des logements décents et abordables, contribuera à l'érection des belles citées intégrées.

La présente mission technique et de prospection va baliser ce chemin, avec une série d'activités qui a débuté ce mardi 23 novembre par une séance de travail entre Shelter Afrique et le Ministère de l'Urbanisme et Habitat, puis une autre entre le Gouverneur militaire de la Province du Nord Kivu et tous les intervenants locaux.

Au menu de ces rencontres, un exposé et présentation de l'avant-projet de l'élaboration du Plan Urbain de Référence de Goma, réalisé par le Ministère de l'Urbanisme et Habitat, à travers l'ISAU et sur financement de la Banque mondiale.

Une descente sur les sites est prévue le jeudi 25 novembre, à l'issue de laquelle un rapport sera adressé au premier ministre, Sama Lukonde, chef du gouvernement congolais.