Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire - Ituri - Patrick Muyaya fait une mise au point

Contrairement à ce qui est raconté sur la toile, la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri où un camp de déplacés a été attaqué tout récemment demeure calme. Les autorités militaires qui dirigent cette province sous état de siège ont pris toutes les dispositions en vue de protéger la population et ses biens.

C'est l'essentiel à retenir de la mise au point faite par le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, au cours d'un briefing qu'il a co-animé, lundi 22 novembre 2021, avec le Ministre de l'Industrie Julien Paluku, à la RTNC. Selon le Porte-parole du Gouvernement, la nouvelle qu'il y a eu une centaine de personnes assassinées est fausse.

A l'en croire, toutes les allégations qui font état de plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines sont non fondées et vidées de sens. A l'heure actuelle, a-t-il précisé, le Gouverneur militaire Luboya Nkashama a dépêché un général vers le camp attaqué pour y faire régner la paix et la quiétude. Dans cet ordre, d'après Patrick Muyaya, six assaillants ont été neutralisés. " Je voudrais faire une mise au point par rapport à ce qui se passe en Ituri, particulièrement à Drodro. On annonce qu'il y a eu 107 morts.

En réalité, il y a eu effectivement une attaque sur ce camp de déplacés mais le bilan n'est pas aussi lourd que ce bilan qui a été annoncé par certaines nouvelles sur les réseaux sociaux. Avant de commencer cet entretien, j'ai discuté avec le Gouverneur militaire, le Lieutenant Général Luboya, qui a délégué sur place le Général Nyembo pour aller faire le constat.

On avait annoncé que les églises avaient été brûlées mais nous avons reçu des photos, des images de sur place, ce n'est pas le cas et l'Armée continue de travailler sur le secteur. Dès que nous aurons d'autres détails à ce propos, nous reviendrons dessus", a déclaré le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe.