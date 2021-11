Congo-Kinshasa: Rationalisation des structures des prix et services - Santé - L'accompagnement efficient de Sanru asbl aux travaux préparatoires des ateliers

La réunion de restitution des travaux préparatoires des ateliers sur la "Rationalisation des structures des prix et tarifs des produits et services de Santé en République Démocratique du Congo" a effectivement eu lieu ce mardi 23 novembre 2021, au salon Rouge, 1er niveau de l'Immeuble du Gouvernement à Kinshasa.

Le Ministre de l'économie nationale, Jean Marie Kalumba et celui de la Santé, Hygiène et Prévention, Dr Mbungani, ont tenu, tous les deux, à encourager les partenaires, les membres des commissions qui ont réalisé un travail extraordinaire dans ce processus. Ils ont, en outre, rappelé l'importance de ces travaux préparatoires. SANRU asbl, véritable partenaire du Gouvernement, a participé efficacement à ces assises jusqu'à la conclusion finale.

C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du Président de la République, Chef de l'Etat, tendant à assurer le "juste prix" des produits de première nécessité notamment, dans le secteur de la santé et en exécution des résolutions de la 9ème réunion du Conseil des Ministres du 25 juin 2021, que le Ministère de l'Economie Nationale a lancé le processus de "Rationalisation des structures des prix et des tarifs des produits et services de santé en RDC".

L'objectif de ce processus est, d'une part, d'analyser lesdites structures en vue de mieux appréhender les éléments qui les constituent et, d'autre part, d'identifier les modalités de leur optimisation afin d'améliorer l'accès aux produits et services de santé. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts de réalisation de la Couverture Santé Universelle.

Processus de Rationalisation

Ainsi, dans le processus de cette rationalisation, l'équipe de coordination était composée des experts et membres du Cabinet du Ministère de l'Economie nationale et de la santé. Il y avait également les représentants des partenaires techniques et financiers tels que l'OMS et l'USAID. Du côté de la Société civile, l'on a noté la présence du SANRU asbl, ASAF, Bureau de Liaison avec le Parlement.

Ces travaux préparatoires ont réuni les experts du Gouvernement ainsi que les principaux partenaires du secteur de la santé pour des concertations qui ont duré près de deux mois. A l'issue de ces concertations, une série d'ateliers sera organisée dont les travaux aboutiront non seulement à la détermination des prix justes dans le secteur des services sanitaires mais aussi à l'identification des réformes prioritaires pour lever les contraintes qui affectent la réalisation de la Couverture Santé Universelle en RDC.

Afin d'atteindre les objectifs, trois commissions spécialisées ont été mises en place. La Commission Technique était composée de Directeur Donat DPM/MSHP et Rapporteur Dr Marcel Lama. La Commission Logistique/Finances était composée du Conseiller Mini Eco et Rapporteur, Dr Crispin Batubenga et Pharmacien Fréderic Mbomba. Alors que la Commission Communication de Représentant MSHP et Rapporteur, Mr Elisée Wabomundu. Ces trois commissions étaient chargées de concevoir, planifier et assister dans la mise en œuvre du processus comme définit dans les tâches de chaque commission.

D'après le rapport de la Commission technique sur la Rationalisation des structures de prix des produits et tarifs des services de santé en RDC, l'accès aux produits et services de santé est un défi socio-économique majeur en RDC. Il limite la réalisation de la Couverture Santé Universelle (CSU). Ladite commission estime que le Secteur Privé de la santé représente 55% de la recherche de soins et 60% de l'approvisionnement en médicaments.

Les objectifs spécifiques de ces travaux préparatoires visent à réaliser une revue documentaire sur la structure des prix des produits et tarifs des services de santé ; faire des propositions d'actions concrètes à mettre en œuvre pour le "juste prix" des produits et services de santé ; proposer les textes règlementaires nécessaires pour l'application des propositions de révision des structures des prix des tarifs et services de santé ; et enfin, initier et mener toutes les activités nécessaires pour le suivi de l'application de la révision des structures de prix des produits et services de santé.

Couverture Santé Universelle

A l'issue de ces travaux préparatoires, il a été constaté que le processus est le bienvenu dans le contexte de la Couverture Santé Universelle. L'insécurité professionnelle et sociale de la santé est un des facteurs de surévaluation des coûts des produits et prestations de services de santé.

Les nombreux tarifs et taxes très élevés sont une des premières causes des prix élevées des produits et prestations de service de santé, favorisent la contrebande et la contrefaçon, sont néfastes à la santé des populations et nuisent à l'économie. Les partenaires ont proposé la mise en place d'un mécanisme d'approvisionnement centralisé en produits pharmaceutiques et intrants de santé pour fourniture et distribution au niveau national.