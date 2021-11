Congo-Kinshasa: Violences sexuelles - Le poids du silence

En République démocratique du Congo, plusieurs cas de violences sexuelles prolifèrent dans un environnement d'insécurité mais aussi de sous-pauvreté. Dans des zones de conflits voire dans des églises, les femmes sont abusées et ne savent généralement pas dénoncer leurs bourreaux, par crainte des représailles ou stéréotypes de la communauté.

*Naomie, 23 ans, habitant un quartier populaire de Kinshasa, est cette jeune fille qu'on présente comme l'exemple à suivre dans la famille et dans le quartier. Conduite presque irréprochable, elle était encore vierge à cet âge, jusqu'à ce qu'elle croise le chemin d'un certain Patrick, 37 ans.

Patrick fréquentait un exorciste, ces illuminés charlatans qui utilisent des symboles liturgiques de l'église catholique à des fins de délivrance. Cet exorciste habite le même bâtiment que la sœur aînée de Naomie chez qui cette dernière habite.

" Le jour où il m'a vu, il me dira qu'il voit, en révélation, un masque de vieillesse sur mon visage, œuvre des " maris de nuit " qui me poursuivraient et m'empêchent d'être courtisée dans la vraie vie ", témoignage Naomie qui, malheureusement, avait cru en ces paroles.

Ayant suffisamment des informations sur la fille auprès de leur voisin d'appartement, Patrick peut alors tranquillement construire sa stratégie.

Après quelques séances de prière dans " une chambre très noire " avec son ami exorciste, ils enregistrent alors un son des supposés esprits qui parlaient dans Naomie pendant la délivrance.

" Il m'a dit que ces esprits ne suivaient que des filles ou femmes vierges, raconte Naomie. Pour les chasser, je dois perdre ma virginité. Plus, on fera des rapports sexuels, mieux je serais délivrée de ces " maris " de nuit "

Possédée psychologiquement par Patrick qu'elle ne cessait de fréquenter, Naomie finit par céder, trois mois après.

" Il m'a emmenée dans un lieu de passage. Après avoir passé ce rapport (non protégé), je lui ai demandé si je pouvais prendre une pilule d'urgence pour éviter la grossesse. Il me dira que je n'avais rien à craindre car il s'est retiré avant l'éjaculation ".

Des semaines après, ce qu'elle craignait arriva. Elle se retrouve enceinte après son premier rapport sexuel. C'est alors qu'elle commence à réaliser qu'elle a été abusée. En plus, il apprendra que Patrick cherchait à prouver s'il avait la capacité de procréer après s'être séparé d'une femme qui n'arrivait pas à concevoir.

Mais Naomie ne veut pas conserver la grossesse ni entendre parler de Patrick. Son espoir est qu'on établisse un cas de viol pour qu'elle puisse bénéficier d'un avortement légal et sécurisé dans une formation sanitaire qualifiée, selon les prescrits du Protocole de Maputo, charte africaine signée en 2008 par la RDC qui accorde l'accès à l'interruption volontaire de grossesse selon certains cas, dont le viol. Mais, la formation médicale contactée lui demande un rapport d'un médecin légiste qui doit confirmer le viol avant de la prendre en charge.

Trouvant ce chemin long, elle fait le raccourci, en consultant clandestinement un prestataire. L'interruption de la grossesse est réussie.

Entre-temps, Patrick fait pression demandant son " enfant " sur fond, une fois de plus, de menaces spirituelles.

Le dilemme

Face à ces menaces, Naomie envisage d'aller porter plainte, mais fait marche-arrière en dernière minute. Elle redoute surtout que l'affaire tourne contre elle devant la justice, car ayant eu recours à un avortement clandestin, pénalement condamné en RDC. Aussi, à 23 ans, elle a l'âge de consentement. Ce qui, à son entendement, aurait réduit ses chances face à l'accusation de viol.

Elle a peut-être oublié l'amandement de 2006 du code pénal congolais qui a ajouté des dispositions condamnant les différentes formes de violences sexuelles jadis non incriminées et consacre la définition du viol conformément aux normes internationales. Ainsi, la " contrainte " et la " pression psychologique " sont-elles aussi répertoriées comme des pratiques favorisant le viol. C'est tout ce que Naomie a subi face à Patrick. En plus, dans cette histoire, il y a du harcèlement sexuel qui est défini par le code pénal comme un " comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes... "

En cas de plainte, Patrick risquerait jusqu'à vingt ans de servitude pénale pour viol et douze ans pour harcèlement sexuel.

Selon Maitre Jean Godé Kayembe, Président du Conseil d'administration de la Ligue de la Zonde Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves (Lizadel), Naomie pouvait bien saisir la justice ou se remettre aux organisations non gouvernementales pour un accompagnement holistique.

Selon Richine Masengo, Directrice exécutive de l'ONG Si Jeunesse Savait, le silence des victimes face aux violences sexuelles est très fréquent en RDC, favorisé par plusieurs facteurs. Parfois des familles préfèrent résoudre ces questions à l'amiable pour ne pas aussi être l'objet des regards dans un environnement où des pesanteurs socio-culturels sont généralement contre les droits des femmes.

Zones de conflits, églises, familles, lieux professionnels... les cas des violences sexuelles sont répertoriés presque partout. Mais les victimes qui dénoncent sont moins nombreux que celles qui gardent silence par crainte des représailles ou stéréotypes. Un silence souvent très lourd à porter psychologiquement.

C'est dire que le cas de Naomie n'est pas le seul dans un pays où us et coutumes ainsi que la peur des représailles cherchent à tout prix à s'imposent devant les lois. Par exemple, une femme a été violée par des présumés militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo. Et, elle a préféré se taire en connivence avec sa famille et le chef du village de Lengabo, situé dans le territoire de Bunia en Ituri, de peur que ces bourreaux reviennent. C'est qui nécessite une force sensibilisation du Gouvernement pour que les victimes des violences sexuelles et basées sur le genre parviennent à dénoncer sans ambages afin que la justice soit faite.

Et pourtant, selon le rapport de 2020 de l'ONU-FEMMES, le taux des violences sexuelles en RDC avait augmenté à 28% pendant la période de la Covid-19.