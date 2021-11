Congo-Brazzaville: Réforme de l'Etat - Les experts débattent de la note de cadrage

L'atelier de validation de la note de cadrage relative à l'actualisation de l'avant-projet du Plan stratégique de la réforme de l'Etat (PSRE), organisé avec l'appui du programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a été ouvert le 23 novembre par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'Etat, Luc Joseph Okio.

La réforme de l'Etat se traduit par un changement qualitatif de son organisation et de son fonctionnement. Elle est l'ensemble des actions de type législatif et règlementaire capables d'entraîner une transformation substantielle de l'organisation, du périmètre d'action ou des méthodes de gestion de l'Etat afin de satisfaire les besoins de la population. Le Congo, comme d'autres pays, se trouve impliqué depuis plusieurs années, bon gré mal gré, dans ce qui est convenu d'appeler la mondialisation, avec ce qu'elle comporte comme exigences, en termes, notamment, de compétitivité des économies, de lutte contre les inégalités, de préservation de la cohésion et de la protection sociales. Pour y parvenir, les gouvernements de tous les pays s'emploient à rechercher des voies et moyens pour améliorer la performance de l'action publique.

Au niveau national, la réforme de l'Etat constitue un axe majeur des différents projets de société du président de la République. Dans sa mise en œuvre, des initiatives ont été prises par le gouvernement conformément à la circulaire n°491du 24 juin 2010.

L'actualisation de l'avant-projet du PSRE a pour objectif général de doter le gouvernement d'un outil de pilotage et de coordination des réformes de l'Etat aligné sur le projet de société du chef de l'Etat et sur le programme d'action du gouvernement qui en découle. Pour atteindre l'objectif général, les objectifs spécifiques suivants seront poursuivis : définir la vision stratégique du PSRE ; revisiter les valeurs et principes qui doivent sous-entendre le PSRE ; reconsidérer les orientations et axes stratégiques ; prioriser les programmes inhérents aux axes stratégiques ; reconsidérer le cadre institutionnel de suivi-évaluation du PSRE ; élaborer un nouveau cadre logique ; élaborer un nouveau budget ; proposer un calendrier de mise en œuvre du PSRE.

Au terme de cette actualisation, les résultats suivants sont attendus : la vision stratégique du PSRE est définie ; les valeurs et principes qui doivent sous-tendre le PSRE sont revisités ; les orientations et axes stratégiques sont reconsidérés ; les programmes inhérents aux axes stratégiques sont priorisés ; le cadre institutionnel de suivi-évaluation du PSRE est reconsidéré ; un nouveau cadre logique est élaboré ; un nouveau budget est élaboré ; un calendrier de mise en œuvre du PSRE est proposé.

Ouvrant les travaux de l'atelier de validation de la note de cadrage relative à l'actualisation du PSRE, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'Etat, Luc Joseph Okio, a rappelé qu'après le premier séminaire interne d'orientation tenu du 18 au 19 juin dernier, qui a défini de façon rigoureuse, participative et transparente les priorités de ce département ministériel pour la période de juin à décembre 2021 et les cinq prochaines années, le moment est arrivé d'engager le processus d'actualisation de l'avant-projet du PSRE.

Il a indiqué que le présent atelier constitue à cet égard la première étape du processus d'élaboration de ce plan, qui est un cadre programmatique en matière de réformes à l'image de ce que le gouvernement fait en matière de développement. Cet atelier se déroule suivant une approche d'alignement stratégique au projet de société du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, " Ensemble, poursuivons la marche vers le développement ", dans lequel il place la réforme de l'Etat au cœur de la modernisation de la société congolaise.

" C'est pourquoi, notre administration et appelée à repenser son infrastructure organisationnelle selon une approche stratégique nouvelle et empreinte d'innovation. Aussi, nous mettons un accent particulier sur le développement de nouveaux modes de prestations de services publics. Notre administration devra également jouer un rôle de plus en plus important en matière de cohésion sociale, veiller à l'égalité des chances entre les citoyens, combattre les inégalités sociales et protéger les plus faibles ; promouvoir la participation citoyenne à travers le gouvernement ouvert, en vue d'améliorer l'offre et l'accès au service public ", a déclaré le ministre Luc Joseph Okio.

Il a rappelé, par la même occasion, les propos du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, prononcés de la manière la plus claire, lors de la présentation de la politique générale du gouvernement devant l'Assemblée générale, notamment sur le rôle que doit jouer la réforme de l'Etat pour atteindre les objectifs politique, économique et social que s'est fixé le président de la République.

Notons qu'après la validation de la note de cadrage, s'en suivra l'organisation d'un atelier de lancement au cours duquel seront collectées des informations nécessaires pour établir le diagnostic, définir les objectifs et les axes et programmes qui devraient contenir le PSRE.