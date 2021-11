Afrique: Profiter du boom des énergies propres

Kinshasa abrite, les 24 et 25 novembre 2021, un forum sur l'industrie des batteries électriques et le marché des véhicules électriques.

L'avènement du grand marché des voitures électriques ouvre de grandes perspectives dont la République démocratique du Congo (RDC), réputée pour son sous-sol très riche en matières premières, veut tirer le plus grand profit. Le sujet était au cœur d'une visioconférence (réunion via l'application Zoom) organisée jeudi dernier, et mettant en relation des acteurs présents au Cameroun, en RDC et ailleurs.

Une rencontre virtuelle tenue en prélude au DRC-Africa Business Forum 2021 prévu ces 24 et 25 novembre 2021 à Kinshasa. L'événement, placé sous le haut patronage du président congolais Félix Antoine Tshisekedi, a pour objectif : " Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques et un marché des véhicules électriques et des énergies propres ".

A en croire les divers intervenants lors des échanges de la visioconférence de jeudi dernier, des capitaines d'industrie et des géants mondiaux des batteries électriques sont attendus à Kinshasa, tout comme des banquiers et autres investisseurs.

Un officiel de ce pays expliquera que le gouvernement congolais a exprimé sa volonté de s'engager désormais sur le sentier de la transformation des minerais. Pour un gain de valeur ajoutée. Et que s'il est question de chaîne de valeur régionale, c'est parce que des pays voisins de la RDC peuvent s'impliquer dans le projet, s'approprier cette vision. Surtout dans un contexte de Zlecaf déjà opérationnalisée.

Pour reparler de l'événement proprement dit, il comprendra des sessions plénières, des tables rondes inter-entreprises, des présentations formelles des principales entreprises et investisseurs du continent noir, et des sessions de réseautage. Entre autres buts visés, le forum espère parvenir à l'identification d'opportunités d'affaires pour développer des chaînes de valeur régionales sur les sous-secteurs des batteries, des voitures électriques et des énergies renouvelables en RDC et dans d'autres pays dotés de minerais pour batteries en Afrique. Il est également question d'élaborer des politiques gouvernementales claires et favorables pour les développeurs et les financiers de projets, et d'obtenir un soutien des autorités pour faciliter les investissements dans la chaîne de valeur de batteries, des véhicules électriques et des énergies renouvelables dans ce pays.