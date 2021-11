Sénégal: L'ONG AHDIS intègre l'Association africaine de l'eau (communiqué)

Dakar — L'ONG Action humaine pour le développement intégré au Sénégal (AHDIS) vient d'être admise membre de l'Association africaine de l'eau (AAE), un organe panafricain regroupant plus de quarante (40) pays, a appris l'APS.

L'AAE dont le siège se trouve à Abidjan (Côte d'Ivoire) œuvre "au renforcement des capacités des acteurs du secteur Eau - assainissement".

Selon un communiqué, ses missions consistent à "assurer une action coordonnée pour l'acquisition et l'amélioration des connaissances en matière de production et de distribution d'eau et de gestion de l'assainissement du point de vue technique, juridique administratif et économique".

L'association vise aussi à "favoriser les échanges d'informations sur les recherches, les méthodes, les procédés et procédures de production et de distribution d'eau et d'assainissement, créer, favoriser et promouvoir toutes actions de coopération et d'échanges en matière de formation professionnelle dans les domaines de l'eau et de l'assainissement".

Cité dans le document, le pésident du Conseil d'administration de l'Ong AHDIS, Amacodou Diouf déclare que "cette adhésion arrive au moment où notre pays se prépare à abriter le 9ème Forum mondial de l'eau en Mars 2022 ; lequel forum étant un cadre privilégié d'échanges pour des politiques d'eau et d'assainissement adaptées aux exigences de développement économique, social et environnemental".

"Étant également membre du Conseil Mondial de l'eau depuis octobre 2020, cette nouvelle position nous permettra d'être aux côtés des grands décideurs de l'eau et de l'assainissement dans le monde. Cela est une plus-value pour notre pays", a-t-il dit.

Le communiqué rappelle que l'ONG AHDIS vise à "contribuer au développement économique et social du Sénégal par la mise en place de programmes conçus avec les communautés de base".

Elle est membre du Conseil mondial de l'eau (CME), du Conseil international de l'action sociale (CIAS) et de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).