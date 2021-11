Ile Maurice: Rachat des actions - L'injonction d'Awadh Balluck et Raj Ramlugun annulée en cour

Le président et le secrétaire de la Listed Companies Minority Shareholders' Association, Awadh Balluck et Raj Ramlugun respectivement, qui avaient porté une injonction contre le rachat obligatoire, ont été déboutés en Cour lundi.

Réagissant ce jugement, Raj Ramlugun décrit la situation de "frustrante et révoltante", car, selon lui, la bataille devant un tribunal tourne le plus souvent en faveur de ceux qui détiennent plus de pouvoir et de richesse. "Ma conviction reste que la bataille pour défendre la vérité et la justice se situe au-delà des limites des tribunaux et de l'État de droit." Toutefois, il fait ressortir que la bataille n'est pas finie.

"Nous n'abandonnons pas simplement à cause du Judge's Order ou de l'argent dépensé. Avec l'aide de vrais soldats de la lumière, nous continuerons le combat. Plus important encore, nous ne sommes pas restés assis à regarder continuer le spectacle. Nous avons fait notre part et nous continuerons de le faire à chaque fois que cela sera justifié."