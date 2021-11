Sénégal: Développement de l'entreprenariat - L'Usaid lance un nouveau projet de 8,7 milliards de francs CFA

Le gouvernement américain, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), a lancé un projet quinquennal doté d'un budget de 15 millions de dollars (environ 8,7 milliards de francs Cfa) pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement dans les entreprises au Sénégal.

L'information émane de l'ambassade des Usa au Sénégal qui en a fait dans un communiqué en date de ce jour, 24 novembre.

Environ 8,7 milliards de francs Cfa. C'est le montant alloué d'un nouveau projet de l'Usaid pour les entrepreneurs sénégalais. Ledit projet, Entrepreneuriat et Investissement, facilitera, selon l'ambassade américaine à Dakar, l'investissement et mobilisera des ressources permettant de développer des écosystèmes autonomes d'entrepreneuriat et de développement d'entreprises à travers le pays.

L'on indique, dans la foulée, que le projet de l'Usaid mobilise des investissements publics et privés, pour inciter les jeunes Sénégalais à aller vers l'entrepreneuriat, accroître les opportunités pour les femmes entrepreneures, renforcer l'accès aux services pour les entreprises en phase de démarrage et de croissance, et faciliter le financement et l'investissement en vue de stimuler la croissance de la prochaine génération d'entreprises au Sénégal.

L'objectif de ce projet quinquennal est de faciliter la réalisation de nouveaux investissements pour 20.000 entreprises bénéficiant déjà de l'assistance technique de l'Usaid.

D'après le document, le projet travaillera en partenariat avec des prestataires de services aux entreprises, des sociétés d'investissement et des institutions gouvernementales, pour promouvoir la croissance d'entreprises sénégalaises opérant dans des secteurs prometteurs et hautement prioritaires pour l'Usaid, notamment ceux de l'agroalimentaire, de la santé, de l'énergie et de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène.

En s'appuyant sur les synergies offertes par les partenariats stratégiques établis au sein de l'écosystème, l'ambassade des Usa souligne que l'Usaid élargira la base de ressources et de solutions durables pour les entrepreneurs du Sénégal.

Par ailleurs, le texte confie que le projet vise, aussi, à améliorer l'accès à des services durables d'appui aux entreprises, à augmenter les investissements et créer des emplois et de la richesse dans le pays, en soutenant les incubateurs et les centres technologiques du Sénégal, dont le nombre ne cesse de croître.