Afrique de l'Ouest: YouthConneckt Sahel forum - La première édition prévue à partir du 30 novembre

Dakar sera du 30 novembre au 2 décembre prochain, la capitale de la jeunesse sahélienne. La capitale sénégalaise accueille près de 2 mille jeunes venus de 10 pays du Sahel sous le thème " la jeunesse change l'image du Sahel ".

Selon un communiqué de presse, cette première édition " YouthConnekt Sahel Forum " est organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) et le Hub YouthConnekt Sahel. Le forum a pour mission de positionner les jeunes sahéliens en tant que leaders du récit de développement de la région en transformant le Sahel par des innovations et un engagement positif. "Les jeunes du Sahel d'aujourd'hui sont la génération qui changera le destin de la sous-région ", a déclaré Ahunna Eziakonwa, Sous-Secrétaire général des Nations Unies et directrice régionale du Pnud pour l'Afrique.

Elle souligne qu'investir dans la jeunesse, en particulier dans son rôle prépondérant d'agent de changement dans la gestion des ressources, la promotion de l'adaptation au climat et le renforcement de la résilience - est la façon dont nous pouvons faire face à la triple menace de la pauvreté, de la violence et du changement climatique tout en construisant des communautés plus inclusives et plus sûres Le Forum YouthConnekt Sahel offre une plateforme pour entamer une conversation indispensable sur la façon dont nous pouvons ensemble régénérer le Sahel.

Partageant le même point de vue, le ministre de la Jeunesse du Sénégal, Néné Fatoumata Tall salue l'initiative visant à corriger - entre autres - les disparités, mais surtout l'exclusion des jeunes dans les processus de décision.

"La plateforme permet de repositionner la jeunesse, souvent ignorée, dans les processus de prise de décision. Une jeunesse consciente, éveillée, encadrée et intégrée dans le processus de décision est un passage obligé pour relever les défis majeurs de la sous région et du continent ", a déclaré Mme Tall.