Sénégal: Baisse des dépenses publiques à fin septembre atténuée par l'accroissement de la masse salariale

Les dépenses budgétaires ont été exécutées à hauteur de 3056,2 milliards à fin septembre 2021 contre 3107,3 milliards un an auparavant, soit une baisse de 51,1 milliards (-1,6 %), indique la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee).

Ce repli traduit les baisses simultanées des investissements et des autres dépenses courantes. En effet, les autres dépenses courantes (1073,3 milliards) et les dépenses en capital (1076,4 milliards) se sont contractées respectivement de 4,6% et 5,6% comparativement à la même période un an auparavant.

Cette situation a, toutefois, été atténuée par l'accroissement de la masse salariale et des charges d'intérêt sur la dette publique qui se sont confortées respectivement de 9,1% et 4,0%, atteignant respectivement 659,4 milliards et 247,1 milliards à fin septembre 2021.