Sénégal: Campagne arachidière - L'Itfc accorde une ligne de financement de 40 millions d'euros à la Sonacos

La Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc) a accordé un financement de 40 millions d'euros à la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos).

Selon un communiqué de presse, cette facilité est dédiée au redressement post-Covid du secteur agricole sénégalais et est destinée à financer une partie de la campagne arachidière 2021-2022.

Le financement couvrira environ 45% des besoins de la Sonacos pour assurer l'achat de 150 mille tonnes d'arachides provenant des agriculteurs et de la récolte de cette année et devant être transformées en huile d'arachide, en aliments de bétail et en arachides de bouche. L'objectif est ainsi de soutenir le redressement complet de l'économie sénégalaise, l'agriculture étant un secteur vital qui contribue pour environ 16 % au Pib du pays, les recettes provenant de l'exportation d'arachides s'élevant à 329,3 millions d'euros pendant la campagne agricole 2020/2021.

Nazeem Noordali, directeur d'exploitation de l'Itfc a déclaré : " l'engagement de l'Itfc à soutenir le secteur agricole, en particulier le secteur de l'arachide au Sénégal, s'inscrit dans le long terme et présente un grand intérêt pour nous. Nous croyons en la croissance du secteur agricole en Afrique sub-saharienne et nous sommes

prêts à soutenir des acteurs clés tels que la Sonacos sur des projets qui non seulement apportent une valeur financière mais qui ont aussi un impact direct sur les communautés agricoles et rurales. Ainsi, nous soutenons la relance de l'économie nationale et régionale, et nous contribuons également à la création et au maintien d'emplois ainsi qu'à l'autonomisation des agriculteurs. "

Pour sa part, Modou Diagne Fada, directeur général de la Sonacos ajouté que : " Le partenariat de la Sonacos avec l'Itfc est crucial pour nous. Le financement de 40 millions d'euros de l'Itfc fournit une ressource indispensable à nos agriculteurs et c'est une étape fondamentale pour assurer le succès de la campagne commerciale d'arachide 2021/2022 au Sénégal. L'Itfc a une grande compréhension des réalités agricoles et africaines, ce qui est crucial pour le développement de ce secteur.".