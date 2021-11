Sénégal: Hausse des recettes budgétaires à fin septembre tirée par les recettes fiscales

A fin septembre 2021, les ressources (1983,5 milliards) sont constituées de recettes budgétaires (1887,2 milliards), de dons (70,6 milliards) et de recettes exceptionnelles (20 milliards). En glissement annuel, les ressources se sont confortées de 101,8 milliards, grâce aux recettes budgétaires (1887,2 milliards) qui se sont améliorées de 8,5% à fin septembre 2021.

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne l'information, pour leur part, les dons ont affiché une baisse de 52,1 milliards, soit un repli de 42,5% par rapport à la même période de 2020.

La progression des recettes budgétaires est à la faveur des recettes fiscales (1802,4 milliards) qui ont augmenté de 10,1%. Ce relèvement est impulsé par l'impôt sur les revenus (306,0 milliards), la TVA intérieure pétrole (19,1 milliards), les droits d'enregistrement et timbre (73,0 milliards) et le FSIPP (72,5 milliards) qui se sont confortés respectivement de 17,5 milliards (+6,1%), 8,7 milliards (+84,4%), 22,6 milliards (+44,9%) et 38,1 milliards (+111,1%).

De même, la même source souligne que les droits et taxes mobilisés par la Douane, notamment, la TVA à l'import (367,5 milliards) et les droits de porte (223,6 milliards) se sont inscrits sur cette dynamique avec des hausses respectives de 24,4% et 14,9%. En revanche, la TVA intérieure (hors pétrole) et les taxes spécifiques pétroles ont atténué cette tendance haussière avec des baisses respectives de 35,6 milliards et 25,7 milliards, pour s'établir respectivement à 222,0 milliards et 71,2 milliards à fin septembre 2021.