Congo-Brazzaville: Ramtane Lamamra reçu par Denis Sassou N'Guesso

Porteur d'un message verbal du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, à son homologue congolais, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, Ramtane Lamamra, a été reçu par Denis Sassou N'Guesso, le 23 novembre à Brazzaville.

Selon le chef de la diplomatie algérienne, le message qu'il a transmis traduit la bonne entente entre les deux chefs d'État et est empreint de cordialité, de fraternité et d'estime. Il est animé, a-t-il dit, de l'esprit qui a " toujours marqué les échanges qualitatifs entre les deux dirigeants algérien et congolais, de confiance mutuelle, avec l'engagement qui ne s'est jamais démenti envers les causes de l'Afrique ".

Denis Sassou N'Guesso, à son tour, a envoyé un message à son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, question d'œuvrer à une communication continue entre les deux parties.

Abordé par la presse à sa sortie d'audience, Ramtane Lamamra a rappelé la vision commune des deux chefs d'État consistant à s'appuyer sur le panafricanisme pour faire face aux maux qui minent le continent africain. Le Congo et l'Algérie prônent, d'après lui, la concertation et la solidarité fraternelles.

En effet, cette rencontre a permis aux deux personnalités de faire un tour d'horizon sur l'état général du continent africain, notamment la montée inquiétante du terrorisme. C'est ainsi que le ministre algérien des Affaires étrangères préconise " de développer une volonté politique, afin que nous parvenions à nous attaquer aux causes sous-jacentes du terrorisme, quelle qu'en soit la nature. "

Ces causes sont liées, a poursuivi Ramtane Lamamra, au développement mais également à la gouvernance et à la nécessité d'apporter des solutions à un certain nombre de difficultés internes dans certains pays. " Nous avons naturellement aussi échangé sur un certain nombre de conflits affectant différentes régions du continent africain. Et nous avons partagé la conclusion selon laquelle il est impératif que nous agissions de concert avec les autres bonnes volontés à travers le continent, pour apporter des solutions justes et durables, à l'ensemble de toutes ces situations ", a-t-il laissé entendre.

Egalement préoccupés par l'avenir de la Libye, le ministre algérien des Affaires étrangères et son hôte ont échangé sur la situation de ce pays, frontalier de l'Algérie. A ce sujet, les deux hommes ont réaffirmé leur souhait de voir la Libye rétablie dans tous les domaines.

Denis Sassou-N'Guesso et Ramtane Lamamra ont, par ailleurs, évoqué la question des relations "prometteuses" entre les deux pays, tel en témoigne la volonté politique des deux chefs d'État de les développer davantage. Notons que l'éducation est un des secteurs-clés de la coopération entre le Congo et l'Algérie. La partie algérienne offre des bourses d'études aux étudiants, civils et militaires congolais.