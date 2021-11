Maroc: La mise en œuvre de la convention de partenariat entre Dakhla et Rufisque au centre de la visite d'une délégation sénégalaise

Dakhla — Une délégation de la ville de Rufisque (Sénégal) effectue une visite à Dakhla du 22 au 26 novembre pour mettre en œuvre la convention de partenariat portant sur les modalités de la réalisation, du suivi et de réception des travaux de réaménagement du jardin public de Rufisque et sur la mise en place d'une agence d'urbanisme dans la même ville.

Dans ce cadre, les membres de la délégation de Rufisque (25 Km à l'est de Dakar) ont examiné les documents relatifs au lancement des travaux d'aménagement du jardin public, avec une aire de jeux pour enfants et mené des concertations sur le modèle de l'agence d'urbanisme dans la même ville.

Le projet relatif à l'aménagement du jardin public est conçu selon les normes architecturales et traditionnelles marocaines, nécessitant une enveloppe budgétaire de 3,5 MDH, financé à hauteur de 60% par le Fonds Africain d'Appui à la Coopération Décentralisée Internationale des Collectivités Territoriales.

La commune de Dakhla mobilisera, quant à elle, une enveloppe budgétaire de 1,05 MDH, soit 30 % du montant global, tandis que la municipalité de Rufisque contribuera avec un montant de 350.000 Dhs, soit 10 % du coût du projet.

Ainsi, la délégation rufisquoise a tenu des rencontres avec le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah et le directeur de l'Agence urbaine de Dakhla-Oued Eddahab, Moulay M'hamed Hamou et le secrétaire général de la wilaya, au cours desquelles les parties ont réitéré leur ferme volonté de mener à terme les actions de coopérations dans les meilleurs délais possibles.

Les membres de la délégation auront des réunions de travail au siège de l'Agence urbaine de Dakhla-Oued Eddahab et de la commune de Dakhla pour finaliser les deux projets d'aménagement du jardin public de la ville de Rufisque et de création de l'Agence d'urbanisme de Rufisque.

La visite de la délégation Rufisquoise s'inscrit dans le sillage de la mise en œuvre des conventions signées en marge du Sommet "Africités 8" tenu à Marrakech en novembre 2018 entre les villes marocaines et africaines.

Ce partenariat réunit, outre ces deux villes, les Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU- Afrique), le programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU-Habitat et l'Agence urbaine de Dakhla Oued Eddahab, en sa qualité de représentante de la Fédération des agences urbaines du Maroc (Majal).

La visite de la délégation s'inscrit aussi dans le sillage du processus d'opérationnalisation de ce partenariat tel que spécifié par l'atelier de Dakar en avril 2019, sous le thème "planification urbaine et développement territorial: enjeux et opportunités pour les villes d'Afrique" visant à renforcer l'esprit de partenariat qui anime les villes marocaines et africaines.

L'Atelier de Dakar vient consacrer la volonté des pays africains, réunis dans le cadre du Sommet Africités en novembre 2018 à Marrakech, d'engager de manière volontariste et prospective l'échange d'informations, d'expertise et d'expériences entre les autorités sénégalaise et marocaine chargées de la planification urbaine et du développement territorial.

Les membres de la délégation ont eu l'occasion de visiter certains projets structurants à Dakhla, en vue de constater le niveau de développement qu'a connu la ville de Dakhla dans tous les secteurs, ce qui réconforte de manière concrète la position de Dakhla et sa vocation de trait d'union entre le Maroc et son prolongement Africain.