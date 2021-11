Algérie: Locales - Les électeurs affluent aux bureaux itinérants dans le Grand Sud

Ouargla — Les électeurs dans les régions enclavées et éparses du Grand Sud du pays ont commencé à affluer mercredi, individuellement ou en petits groupes, aux bureaux itinérants pour élire leurs représentants aux assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW) dans le cadre des élections du 27 novembre, ont constaté des journalistes de l'APS.

Le vote, qui a débuté dans ces zones en avance réglementairement de 72 heures, a concerné plus d'une cinquantaine de 50 bureaux itinérants déployés à travers les zones éparses des wilayas de Ouargla (6 bureaux), Tindouf (10), Tamanrasset (19), In-Guezzam (3), Illizi (9), Djanet (9) et Béchar (2), dans le but de permettre aux électeurs portés sur leurs listes de s'acquitter de leur devoir civique dans de bonnes conditions.

Les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour la réussite de cette opération électorale, dont l'encadrement humain des bureaux, accompagné d'observateurs représentant des listes des candidatures partisanes et indépendantes, en plus d'agents de couverture médicale et sécuritaire, et ce dans le respect du protocole sanitaire pour la prévention de la pandémie du Coronavirus.

Dans la daïra frontalière d'El-Borma (420 km Est d'Ouargla), pas moins de 7.607 électeurs sont attendus pour voter au niveau de six (6) bureaux itinérants déployés dans les zones d'El-Guelta, Bir-Lahreche, Bir-Ahmed, Akfaou, Rhourd El-Baguel, Berkine et Bir-Yakoub, a assuré le délégué de l'autorité nationale indépendante des élections (ANIE) de la wilaya d'Ouargla, Ali Chemsa.

Le fichier électoral de la daïra d'El-Borma dan son ensemble est composé de 10.802 électeurs inscrits au niveau de deux centres électoraux chapeautant 14 bureaux de vote, dont six itinérants.

Dans la wilaya de Tindouf, la délégation de l'ANIE a indiqué, tout comme d'ailleurs certains électeurs, que l'opération de vote se déroule dans des conditions "normales" au niveau des 10 bureaux itinérants prévus pour ces élections.

Gani Brik, électeur inscrit au bureau de Hassi-El-Beida (périphérie de Tindouf) a exprimé sa satisfaction de prendre part à ces élections et au "changement escompté" pour une meilleure prise en charge des attentes du citoyen et une meilleure gestion des APC et APW.

Lire aussi: Locales du 27 novembre : Début du double scrutin dans des bureaux itinérants

Dans le même bureau, Mebarek Kadoum a indiqué avoir exprimé sa voix, pour la première fois, pour contribuer au changement et au choix libre de ses représentants aux futures assemblées élues.

Appel à consacrer davantage d'importance aux infrastructures

Dans la wilaya de Tamanrasset, un jeune trentenaire ayant accompli son devoir au niveau du bureau itinérant de la localité d'Izernen (35 km Nord de Tamanrasset) a espéré des futurs élus d'accorder "davantage d'importance" à la route reliant sa localité au chef lieu de wilaya, de concrétiser des infrastructures, dont une annexe communale, pour améliorer le service public, en plus du soutien agricole et du renforcement du transport.

L'électrice Halima Ibbah a confié, après s'être acquittée de son devoir électoral, que ses co-villageois, notamment les femmes, fondent de larges espoirs sur les futures assemblées pour prendre en charge leurs attentes, notamment en termes d'emploi, de formation professionnelle, de création de micro-entreprises et de coopératives d'activités féminines.

Le chef de bureau itinérant d'Izeren, Messaoud Mustapha, a souligné que le scrutin se déroule dans de "bonnes" conditions et qu'une affluence croissante est relevée depuis l'ouverture ce matin du bureau.

Dans la wilaya de Tamanrasset, un total de 29 bureaux itinérants sont retenus à travers les communes de Tamanrasset (13), Abalessa (6), In-M'guel (4), Idelès (4) et Tazrouk (2).

L'opération de vote a débuté aussi au niveau de trois (3) bureaux itinérants dans la wilaya voisine d'In-Guezzam, dont un bureau dans la commune du chef lieu de wilaya et les autres dans celle de Tin-Zaouatine.

Dans la wilaya de Béchar, une ambiance similaire a été relevée au niveau de deux (2) bureaux de vote itinérants ouverts mercredi pour les zones enclavées de Oued-Namous et Fendi, dans la commune frontalière de Béni-Ounif, selon le responsable de la communication à la délégation de l'ANIE de Béchar, Mohamed Djermane.