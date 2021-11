Cameroun: Parc de justice d'Ebolowa - Un lieu de plaisance

Rien de mieux qu'une bonne petite ballade, agrémentée par de multiples monuments anciens, qui rappellent l'histoire du pays.

Avez-vous l'habitude, lors de vos passages à Ebolowa, de découvrir les lieux de loisirs de la ville ? Si oui, vous connaissez certainement le Parc de la justice. Depuis le dernier comice agropastoral d'Ebolowa, le site, situé entre les services du gouverneur et le palais de justice, a changé de physionomie. Les passerelles sommaires qui, jadis, servaient de raccourcis aux passants ont été littéralement transformées, laissant place à des couloirs pavés, bordés de fleurs et bien tracés.

Ici, les jeunes filles et femmes vont souvent admirer des monuments historiques. Le monument du général Leclerc réhabilité trône, éclatant d'une blancheur digne d'un conte de fées. Non loin, on peut apercevoir un monument tout aussi blanc, construit par les administrateurs de colonies Martin et Cefdrue de 1930 à 1933. A l'intérieur, un autre monument représentant un bambin prenant son bain, entouré de têtes de chevaux. Les bancs publics et le calme des lieux invitent à venir se ressourcer, s'abreuver de cette histoire, dans ce cadre majestueux et beau.

Les populations de la capitale régionale du Sud, en bonne place les jeunes filles et autres femmes adultes, n'hésitent jamais à immortaliser leur passage en ces lieux, d'un charme tout particulier. Les sportifs de circonstance et les touristes profitent, eux aussi depuis près de cinq ans, de la beauté du site. En cette période de vacances, le parc ne désemplit pas. Le soir un vent doux couvre l'espace, où des aventuriers peuvent se laisser aller dans une espèce de douceur bienfaisante. Les habitués ne s'y privent plus.