Algérie: ENTMV - Des instructions pour améliorer les conditions d'accueil à bord des bateaux

Alger — Le ministre des Transports, Aissa Bekkai, a donné "des instructions fermes" aux responsables de l'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV), pour améliorer les conditions d'accueil des voyageurs et la qualité des prestations à bord des bateaux.

"M. Bekkai a donné des instructions fermes aux responsables de l'ENTMV pour remédier à la situation et s'acquitter de leur mission en oeuvrant à l'amélioration de la qualité des prestations à bord des bateaux dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité des voyageurs", a indiqué un communiqué du ministère à l'issue d'une réunion avec le directeur général et les cadres de l'ENTMV, présidée mardi par le ministre.

Concernant les dépassements relevés par certains voyageurs, M. Bekkai a appelé à "mettre en place des mesures rigoureuses de contrôle et de surveillance de ces comportements et à intervenir en temps réel outre le recours aux caméras de surveillance pour préserver les équipements des bateaux".

Le ministre a appelé les cadres et travailleurs de l'ENTMV à fournir davantage d'efforts en vue de relancer l'entreprise et d'améliorer ses prestations d'autant qu'elle dispose d'un potentiel humain et technique pour accéder à l'un des plus grands marchés en matière de transport maritime de voyageurs en Méditerranée.