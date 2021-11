Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse de 9,435 milliards FCFA de la capitalisation des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilière (BRVM) a enregistré une baisse de 9,435 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mercredi 24 novembre 2021.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 5806,121 milliards de FCFA contre à 5815,556 milliards de FCFA le mardi 23 novembre 2021.

Quant à la capitalisation des obligations, elle a enregistré une baisse de 20,425 milliards de FCFA à 7316,442 milliards de FCFA contre 7336,867 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions enregistrée ce mercredi 24 novembre 2021 est de804,331 millions de FCFA contre 1,019 milliard de FCFA la veille.

Du côté des deux indices de la Bourse, on note une situation contrastée. L'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) est ainsi en hausse de 0,11% à 147,71 points contre 147,55 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a connu une baisse de 0,16% à 193,00 points contre 193,31 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 5 365 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 5,50% à 2 300 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 4,76% à 4 400 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 3,85% à 2 430 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 2,44% à 6 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupe par les titres SICOR Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 5 365 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire (moins 7,12% à 129 100 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 5,74% à 1 150 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 4,09% à 1 995 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'Electricité (moins 2,37% à 1 850 FCFA).