Afrique: Conférence sur les violences contre les femmes - Le Président Macky Sall à Kinshasa

Le Président de la République, Macky Sall ,est à Kinshasa sur invitation de son homologue congolais, Félix Tchissekedi. Selon le présidence de la République son sur compte Twitter, Macky Sall doit prendre part le 25 novembre 2021, à la conférence de haut niveau sur l'élimination des violences contre les femmes et les filles en Afrique.

" Le Chef de l'État a quitté Dakar ce mercredi à destination de Kinshasa pour assister demain jeudi à la conférence de haut niveau sur l'élimination des violences contre les femmes et les filles en Afrique. Le retour du chef de l'Etat est prévu demain 25 novembre 2021 ".

Le 25 novembre, précise-t-on, est consacré par les Nations Unies Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette année le thème est " Oranger le monde : mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes ! ".

Menée par le secrétaire général des Nations Unies et Onu Femmes depuis 2008, la campagne vise à prévenir et à éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles dans le monde, en appelant à une action mondiale pour accroître la sensibilisation et le soutien à cette question et créer des opportunités de discussion sur les défis et les solutions.