Afrique: La 8e réunion ministérielle du FOCAC pourra promouvoir le développement de haute qualité de la coopération sino-africaine

La 8e réunion ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC), qui se tiendra au Sénégal, renforcera le consensus stratégique entre la Chine et l'Afrique et indiquera la voie à suivre pour le développement durable et de haute qualité de la coopération sino-africaine, a indiqué Qian Keming, vice-ministre du commerce.

Depuis la clôture du Sommet de Beijing 2018 du FOCAC, le ministère du commerce, conjointement avec d'autres organismes gouvernementaux, poursuivent la mise en œuvre de haute qualité des huit initiatives majeures proposées par le président Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet de Beijing du FOCAC pour promouvoir la coopération sino-africaine, et dirigent la coopération économique et commerciale sino-africaine pour qu'elle se stabilise, se redresse et enregistre de nouveaux progrès malgré les répercussions de la COVID.