Cote d'Ivoire: RGPH 2021 - Les populations exhortées à ouvrir leurs portes aux agents recenseurs pour la réussite de l'opération

A l'occasion de la tribune "Tout savoir sur" du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), le mardi 23 novembre 2021 à Abidjan, le coordonnateur technique du Bureau technique permanent du recensement (BTPR), Doré Désiré Emmanuel Aka, a invité les populations sur l'ensemble du territoire à ouvrir leurs portes aux agents recenseurs pour garantir le succès de l'opération de Recensement général de la Population et de l'Habitat (RGPH 2021).

" Les populations disposent encore de quelques jours pour se faire recenser. Nous les invitons donc à ouvrir leurs portes et à recevoir nos agents recenseurs commis à la tâche pour achever ce recensement dans de bonnes conditions ", a dit le coordonnateur technique du BTPR.

Doré Désiré Emmanuel Aka, par ailleurs directeur des statistiques démographiques et sociales à l'Institut national de la Statistique (INS), a indiqué que le dénombrement qui est une opération de masse a effectivement démarré depuis le 8 novembre 2021 et s'achèvera le 28 novembre prochain. " Les agents recenseurs ont pendant les trois premiers jours du dénombrement procédé à la numérotation des bâtiments, des logements et des ménages. Depuis le 11 novembre, ils procèdent effectivement au dénombrement proprement dit de la population. Etape qui consiste à visiter les ménages et à collecter les informations sur les membres résidents ", a-t-il expliqué. Non sans inviter les ménages non encore recensés à se signaler aux numéros suivant : 101, 0799216381 et 0544928871.

Le coordonnateur technique du BTPR a relevé quelques difficultés rencontrées au démarrage de l'opération de dénombrement. Il a cité entre autres, l'absence des agents enregistrés dans certaines régions, la réticence de certains ménages, ivoiriens et non ivoiriens, à se faire recenser et les difficultés d'accès à certaines localités.

" Ces difficultés sont surmontables et nous nous employons à trouver les solutions pour achever le dénombrement dans le délai ", a-t-il rassuré, précisant que le problème d'absence des agents a été réglé par le rappel des agents figurant sur les listes d'attente.

Il a également affirmé que les primes de transport et de mise en route des agents recenseurs sont payées pour la quasi-totalité des agents recenseurs, excepté ceux en attente de confirmation de leurs numéros "mobile money".

Le Recensement général de la Population et de l'habitat permet de mettre à la disposition de l'Etat, l'effectif, la structure et la répartition spatiale de la population, en vue de répondre de façon durable aux besoins sociaux de base (santé, éducation, emploi, sécurité, etc.).