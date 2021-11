Algérie: Composante de la Cour Constitutionnelle - La présence de Professeurs de Droit, une reconnaissance du rôle de l'Université

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé, mercredi à Alger, que la présence de professeurs de Droit constitutionnel élus dans la composante de la Cour Constitutionnelle à hauteur de 50%, "se veut une reconnaissance" du rôle de l'Université algérienne comme "locomotive du développement national".

Dans une allocution lors d'une cérémonie de distinction des professeurs vainqueurs aux élections des membres de la Cour Constitutionnelle, M. Benziane a estimé que la création de la Cour Constitutionnelle, en tant que nouvelle institution au sein des Institutions de contrôle de l'Etat avec sa nouvelle composante regroupant des professeurs de Droit constitutionnel élus à hauteur de 50%, est "une reconnaissance du rôle de l'Université algérienne en tant que locomotive du développement durable et acteur important dans la promotion et le développement de la société dans tous les aspects".

A cette occasion, le ministre a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour "la grande confiance" placée en la famille universitaire ainsi que "son soutien permanent", appelant les professeurs élus à assumer la responsabilité qui leur incombe.

L'élection de ces professeurs reflète "le besoin de la société et ses institutions en l'exploitation des débouchés de l'enseignement, de la formation et de la recherche pour résoudre les problèmes majeurs de la société", a-t-il poursuivi, soulignant "les valeurs académiques et scientifiques qu'ils portent et qui reposent sur l'objectivité, l'intégrité, la rigueur et l'impartialité".

Pour le ministre, cette élection "témoigne également de la reconnaissance de la place scientifique et académique des professeurs dans les études et les recherches en Droit constitutionnel", soulignant que cette installation "est le fruit de volonté exprimé dans la Constitution de 2020 pour la création d'une Cour Constitutionnelle chargée du contrôle de la conformité des lois à la Constitution, l'une des stations de l'achèvement de l'édification des institutions constitutionnelles de l'Algérie nouvelle".

Par ailleurs, M. Benziane a précisé que l'opération de l'élection des membres de cette Cour avait "un caractère national", où elle a été organisée au niveau de 51 centres d'élection à travers les établissements universitaires spécialisés en Droit constitutionnel, et ce, durant le mois d'octobre dernier "sur la base de la concurrence et de la transparence ouverte à tous les professeurs remplissant les conditions de candidature et d'élection à la fois".

Il a rappelé, en outre que cette opération "a été marquée par une participation sans précédent, à savoir 1.653 professeurs sur un total de 2.253 au niveau des conférences régionales des universités, soit un taux de 75,25%".

Pour rappel, la Cour constitutionnelle est composée de membres nommés par le président de la République, à savoir Omar Belhadj (président), Leïla Aslaoui, Bahri Saadallah et Mesbah Menas (membres) et Djilali Miloudi de la Cour suprême et Amal Eddine Boulenouar du Conseil d'Etat (membres élus), ainsi que des professeurs de Droit constitutionnel: Fatiha Benabbou, Abdelouaheb Khrief, Abbas Ammar, Abdelhafidh Oussoukine, Omar Boudiaf et Mohamed Boufertas.