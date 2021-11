Congo-Brazzaville: Musique - Don Rosé Dismiss continue son ascension

Compositeur, graphiste, concepteur et producteur, l'artiste musicien Don Rosé Dismiss ne cesse de faire parler de lui tant ses chansons et ses clips émerveillent le public sur la toile.

De son vrai nom Dufrele Don Miak, Don Rosé Dismiss n'est pas arrivé dans la musique par hasard. Découvert par son défunt oncle Josémar Bantsimba, le jeune musicien reçoit les encouragements de ce dernier qui le persuade à persévérer dans cette voie. Il gravit alors les échelons un à un et se fait un nom dans l'univers musical jeune de la ville océane. Avec ses amis du quartier, il crée le groupe "La monarchie 99".

Parti poursuivre ses études aux Etats-Unis d'Amérique, Don Rosé Dismiss a continué à s'adonner à la musique dans ce pays quand il en a l'occasion. Une passion assouvie en écoutant régulièrement le groupe congolais de l'époque, Biso na Biso, mais aussi des morceaux de rumba et du rap français et américain avec cependant une préférence affichée pour 50 cent, Booba Snoop, Dogg, Jay-Z, Gucci Mané.

Au pays de l'Oncle Sam, il élargit son registre en créant la marque de vêtements Keba et, dans la foulée, le Groupe Keba Gang qui excelle dans la musique hip-hop, Afro et Dance Hall.

" Zwa ba dance ", " My life ", " Maria ", " It's so funny " sont les principaux singles de ce groupe qui font le buzz sur toutes les plateformes de téléchargement légal telles You tube, Spotify, Itunes. Si les chansons sorties en groupe font du succès, les singles également se comportent bien et sont vite adoptés par ses fans. " Gentelman ", " Symbo ", " Motema na ngai ", " Stand up " font partie des morceaux qui vont confirmer le talent de cet artiste qui, aujourd'hui, fait la fierté du pays à l'étranger.