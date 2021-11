Congo-Kinshasa: France - Une conférence internationale sur l'autonomisation des femmes

La conférence internationale de la 76e assemblée générale de l'Organisation des nations unies (ONU) se tient ce 25 novembre et sera diffusée en live de 13h30 à 16h00 à partir du siège de l'ONU à New York, et de 19H30 à 22h30, en présentiel à la mairie de Puteaux la Défense.

Tenue sur le thème " Autonomisation économique et inclusion financière des femmes - Pandémie de la covid-19 : quelles solutions pour aider les femmes à faire face ? ", la conférence est organisée par la Fondation A&J Ickonga et Sud Développement, sous le patronage de la commission nationale française pour l'Unesco et de la mairie de Puteaux la Défense en France.

Parmi les intervenant(e)s à la conférence figurent Amina .J Mohammed, vice-secrétaire générale de l'ONU ; Sima Sami Bahous, directrice d'ONU Femme ; Melinda Gates, présidente de la Fondation Bill & Melinda Gates ; Joëlle Ceccaldi, maire de Puteaux et Elisabeth Moreno, ministre française de l'Egalité femme/homme.

A cette occasion, les intervenants mettront en évidence la nécessité d'un travail d'experts pour des solutions adaptées aux besoins des femmes, afin de mieux les accompagner à développer des activités génératrices de revenus. En effet, expliquent les organisateurs, les femmes sont très affectées par les conséquences socio-économiques de la pandémie de covid-19 : emplois informels et accompagnement de mesures sociales insuffisantes. " Il devient donc urgent d'agir en leur apportant du soutien à travers des plans de relance socioéconomiques visant à leur autonomisation, par l'utilisation d'outils financiers mis à leur disposition. Ces programmes s'adresseront en priorité aux femmes des pays du Sud qui sont en majorité dans une grande pauvreté et précarité ", indique-t-on.

La conférence sera ainsi en trois axes majeurs. Le Premier axe sera consacré à la question " Quels sont les freins à l'autonomisation des femmes et les conséquences sur leur épanouissement socio-économique ? " A cette question, les experts vont proposer des solutions pour arriver à mieux autonomiser les femmes et renforcer leur résilience. Dans le deuxième axe " Comment changer des paradigmes socio-économiques et proposer des solutions ? ", de l'autonomisation économique à la réalisation des projets, les experts vont présenter des solutions à mettre en place. Pour le troisième axe " Quels projets pour quelles solutions financières ? ", le financement pour soutenir les activités génératrices de revenus pour les femmes, explique-t-on, est un élément fondamental au développement de l'entrepreneuriat féminin et sortir les femmes de la pauvreté.

Par ailleurs, fait-on savoir, étant donné que le 25 novembre marque également la Journée mondiale des violences faites aux femmes, la conférence sera également l'occasion de mettre en évidence les possibilités d'autonomiser économiquement les femmes victimes de différents types de violences. A l'issue de la conférence, indiquent les organisateurs, un appel international sera lancé par des personnalités et artistes influents pour sensibiliser la communauté internationale sur la problématique.