Sénégal: Macky Sall préconise un "bon déroulement" de la commercialisation des produits agricoles

Dakar — Le président de la République a rappelé mercredi au gouvernement "l'impératif d'assurer un bon déroulement de la campagne de commercialisation des produits agricoles (l'arachide surtout), sur l'étendue du territoire national".

S'exprimant en conseil des ministres, Macky Sall a demandé au ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Moussa Baldé, et aux autres ministres concernés, "de poursuivre (...) les concertations consensuelles et le dialogue constructif autour de l'organisation et du suivi de la campagne de commercialisation [de l'arachide]".

Il leur suggère de le faire "avec la collaboration des producteurs, des opérateurs, des huiliers, des transporteurs et des exportateurs".

La commercialisation des produits agricoles, une activité majeure de la vie économique du pays, "sera lancée" ce jeudi, à la suite de la fixation, par le gouvernement, du prix plancher au producteur à 250 francs CFA le kilogramme.

Le président de la République demande au ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural de "réunir, une fois tous les quinze jours, le Comité national de suivi de la campagne de commercialisation agricole", afin d'assurer son bon déroulement.

Il a demandé également aux gouverneurs de région de lui faire parvenir, chaque semaine, un bilan de la collecte des graines d'arachide.

Il a réitéré "toute l'importance qu'il attache à la participation des huiliers [à la campagne de] commercialisation".

Macky Sall a invité le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, ses collègues chargés des Finances et du Budget, de l'Economie, du Plan et de la Coopération à "prendre toutes les dispositions nécessaires à la mobilisation rapide et à la mise en place systématique des financements requis pour assurer le succès de la campagne de commercialisation des produits agricoles".