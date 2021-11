Sénégal: Un ciel nuageux sur une bonne partie du pays, dans les prochaines heures

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un ciel nuageux sur une bonne partie du territoire sénégalais, durant la nuit de mercredi et la journée de jeudi.

"Dans la journée de jeudi, cette situation se généralisera, avec un temps ensoleillé sur l'ensemble du territoire", indique l'ANACIM dans un bulletin de prévision.

Selon les prévisionnistes, la chaleur se maintiendra, surtout dans le centre, l'est et le nord où les plus fortes températures journalières oscilleront entre 39 et 42 °C.

"La fraîcheur nocturne et matinale sera légèrement sensible, avec des [températures] variant entre 20 et 27 °C", ont-ils prévu.

"Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants seront d'une intensité faible, voire modérée", ajoute l'ANACIM.