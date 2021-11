Maroc: Lancement d'un programme prioritaire de sensibilisation et de formation des nouveaux élus des collectivités territoriales

Rabat — La Direction Générale des Collectivités Territoriales relevant du ministère de l'Intérieur a lancé un programme de formation et de sensibilisation au profit de 34.500 élus des Collectivités territoriales, en coordination avec l'Association des Région du Maroc, l'Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et Provinces et l'Association Marocaine des Présidents des Conseils des Communes.

L'objectif de ce programme de formation et de sensibilisation est le renforcement de connaissances législatives et réglementaires de ces élus et la consécration de la bonne gouvernance.

A travers ce programme, 840 sessions de formation et de sensibilisation sont en cours de mise en œuvre afin de permettre aux élus des Collectivités Territoriales de mieux appréhender les exigences légales, institutionnelles et financières nécessaires à la bonne gestion des affaires des collectivités territoriales.

Le programme prioritaire, qui cible plus de 17.500 élus, est exécuté progressivement en trois phases dont la première (9 au 23 Novembre 2021) concerne 8000 présidents de conseils des communes et présidents des commissions permanentes.

La deuxième phase, prévue du 23 Novembre au 15 Décembre 2021, vise 9600 membres des conseils préfectoraux et provinciaux et membres de bureaux des conseils communaux, alors que la troisième (15-31 Décembre 2021), sera réservée aux membres des conseils régionaux et membres des bureaux des conseils de communes qui n'ont pas bénéficié de formation lors des phases précédentes.

Le programme de formation s'articule autour de deux axes principaux à savoir : le régime de la décentralisation : statut de l'élu, fonctionnement des conseils des communes et attributions des conseils des communes et le régime financier et comptable des collectivités territoriales : Le régime financier des collectivités territoriales et la fiscalité locale.

Le renforcement des capacités des élus locaux entre dans le cadre de l'accompagnement des conseils des Collectivités Territoriales vient en application des dispositions des lois organiques n° 111-14, 112-14 et 113-14, relatives respectivement aux Régions, Préfectures et Provinces et Communes et du décret n° 2-16-276 du 29 Juin 2016, fixant les modalités d'organisation des sessions de formation continue au profit des membres des Conseils des collectivités territoriales.