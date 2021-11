Sénégal: The Best FIFA - Edouard Mendy en colère malgré sa nomination, raison

Edouard Mendy est en course pour le trophée The Best du meilleur gardien. Mais le gardien sénégalais reste étonné car il est le seul à être illustré sans le maillot de son pays.

Oublié par le Ballon d'Or, Edouard Mendy est en course pour le trophée The Best FIFA du meilleur gardien. Au-delà de la joie de cette nomitation, le gardien ne comprend pas pourquoi, sur l'illustration, il est le seul nominé sans le maillot de son pays. Le dernier rempart de Chelsea a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

" 2 jours que je regarde ce post et j'essaye de comprendre pourquoi je suis le seul sans le maillot de mon pays, le Sénégal ? C'est à cause du Sénégal ? ", a posté le gardien sénégalais sur Instagram.