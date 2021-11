Ghana: Vers un forfait de Mohammed Kudus pour la CAN

Mohammed Kudus pourrait rater la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Blessé au cours de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avec le Ghana, le milieu de terrain voit de plus en plus la prochaine CAN s'éloigner.

Après Lassina Traoré (Burkina Faso), Gervinho (Côte d'Ivoire), Victor Osimhen (Nigeria), le Ghanéen Mohammed Kudus pourrait rejoindre la liste des forfaits pour la CAN. Le joueur de 21 ans a été touché au niveau des côtes et son entraineur à l'Ajax Amsterdam ne semble pas optimiste sur la possibilité de le revoir jouer avant la fin de cette année.

" C'est une blessure grave qui va prendre un certain temps. Je ne sais pas s'il pourra entrer en action, cette année civile. C'est très ennuyeux qu'il soit à nouveau blessé. Il était en forme depuis un moment et a joué plusieurs matchs. Il a joué un très bon rôle contre le Borussia Dortmund. C'est extrêmement décevant, surtout pour lui-même. Il est profondément déçu que cela lui arrive à nouveau. Nous devrons le retirer et il devra se relever à nouveau ", a déclaré Erik Ten Hag, sans toutefois préciser une période précise.

Une déclaration qui met un doute sur l'éventuelle participation du joueur à la prochaine coupe d'Afrique des Nations prévue pour démarrer le 9 janvier prochain. Sauf si le joueur se rétablissait plus tôt qu'annoncé.