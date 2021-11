Maroc: La Fondation Mohammed V pour la Solidarité organise une importante campagne médico-chirurgicale dans la province de Taounate

Rabat — La Fondation Mohammed V pour la Solidarité organise, du 25 au 27 novembre, une action médicale de grande envergure qui combine les soins multidisciplinaires et des interventions chirurgicales, dans la province de Taounate.

Cette action s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la reprise par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité de son programme des campagnes médicales de proximité afin de rapprocher les soins des populations éloignées et pallier aux difficultés d'accès aux services de santé accentués par la pandémie, indique, mercredi, un communiqué de la Fondation.

L'opération, qui sera menée simultanément sur les deux sites du Centre Hospitalier Provincial (CHP) de Taounate et dans le centre de la municipalité de Tahar Souk (à 48 Km de Taounate), profitera aux populations démunies issues de Taounate et de Tahar Souk, ainsi qu'aux habitants des communes rurales avoisinantes de Tameddite, de Beni Ounjel et de Fennassa-Bab El Haît, ajoute la même source.

Cette initiative solidaire va permettre la prise en charge chirurgicale au niveau du CHP de Taounate de 160 patients et ce, en chirurgie viscérale (60 cas) et en chirurgie de la cataracte (100 cas), précise le communiqué.

Parallèlement, l'opération mettra à disposition, sur le site de Tahar Souk, une large offre de consultations et de soins en santé bucco-dentaire, en médecine générale et spécialisée (pédiatrie, rhumatologie, pneumologie, ORL, ophtalmologie, cardiologie, gastrologie, gynécologie et neurologie).

Cette offre sera accompagnée d'explorations radiologiques et biologiques, de dépistage et d'appareillage des personnes en situation de handicap physique, de remise de médicaments et de dispositifs médicamenteux. Les populations bénéficieront également de séances de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène et de santé, qui cibleront notamment les jeunes écoliers.

Pour garantir le succès de cette campagne, d'importantes ressources humaines et logistiques seront déployées, notamment la mise à disposition de salles d'opération et de salles d'examen au niveau du CHP de Taounate, l'exploitation des 8 unités mobiles médicalisées de la Fondation, de deux blocs opératoires ambulants et de 4 ambulances pour les évacuations d'urgence, souligne la même source, faisant savoir que l'opération mobilisera une équipe médicale de plus de 100 médecins et personnel paramédical (52 médecins spécialistes, 18 médecins généralistes, 3 médecins dentaires et 30 infirmiers, techniciens et assistants médicaux), en plus d'infirmiers bénévoles en provenance de Fès.

La mise en œuvre est assurée en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, la Direction Régionale de la Santé de Fès, la Délégation de la Santé de Taounate, les autorités locales, le Centre National Mohammed VI des Handicapés de Salé, ainsi que les 5 associations médicales conventionnées avec la Fondation : AMPS - Association Marocaine pour la Protection de la Santé, AMMS - Association Médicale Marocaine de Solidarité, ANFAS - Association Marocaine d'Aide aux Malades Atteints de Pathologie Respiratoire Chronique, APSMIRS - Association Provinciale de Soutien des Malades Insuffisants Rénaux et de Santé et AMD - Association Al Amal des Diabétiques au Maroc, selon le communiqué.

A rappeler que la caravane médicale multidisciplinaire de Had M'sila, organisée du 11 au 13 novembre, a bénéficié à 2.965 personnes, dont 1.568 femmes.

Dans le cadre de cette caravane, 7.539 actes médicaux, dont 4246 consultations en médecine générale et en médecine spécialisée, ainsi que 3.256 analyses de biologie, d'actes de radiologie et 37 appareillages de personnes en situation de handicap ont été menés.

De même, 154 cas de cataracte ont été diagnostiqués, outre 5 évacuations en urgence pour une prise en charge dans les hôpitaux provinciaux.