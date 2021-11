Afrique de l'Ouest: Raffermissement des liens entre la Guinée et le Sénégal - Le projet Concorde mis en place

L'ancien ministre de la Culture et ancien ambassadeur du Sénégal à Conakry, Makhily Gassama et le directeur général des Editions l'Harmattan Guinée, Sansy Kaba Diakhaté ont mis en place le projet Concorde Sénégal Guinée (C.G.S). Il a pour objectif de redynamiser et renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les deux pays.

Pour cela, un ensemble d'activités culturelles et sportives constituant le premier volet va être mené. Il s'agit, entres autres, d'une représentation de la pièce de théâtre Kouroukan Fouga, Soundjata et l'Assemblée des Peuples de Djibril Tamsir Niane adaptée et mise en scène par la troupe nationale d'art dramatique de Guinée, d'une table ronde à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sur la vie et l'œuvre de Guinéens et Sénégalais ayant servi les deux pays, une exposition d'œuvres d'art sénégalais et guinéens, un gala de football entre les équipes nationales du Sénégal et de Guinée, une exposition d'œuvres d'art sénégalais et guinéen.

Un entretien avec Sansy Kaba Diakité paraîtra dans Sud Quotidien.