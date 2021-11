Sénégal: Pour des élections apaisées - Me Malick Sall appelle à la pacification de l'espace politique

Le Garde des Sceaux, Ministre la Justice, Me Malick Sall, invite la classe politique à bannir les discours violents et les appels à l'insurrection, sources de désordre, et plaidé pour des attitudes responsables de tous les acteurs pour des élections territoriales transparentes et apaisées.

C'est à travers un communiqué daté d'hier que Me Malick Sall a adressé un message aux militants des partis et acteurs politiques pour apaiser la tension et pacifier l'espace partisan dans la perspective des prochaines élections territoriales " qui n'est qu'un instant dans la vie d'une Nation ". Sa sortie fait suite au constat qu'il a fait, avec regret, " des sorties publiques virulentes, parfois démesurées, très éloignées de l'idée " qu'il s'est toujours faite de " la sacralité de l'engagement politique ".

Me Malick Sall rappelle que " les lendemains des investitures où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus sont toujours des moments difficiles, alimentés par des frustrations et des contestations parfois légitimes parfaitement compréhensibles ". Aussi, tout en reconnaissant que " le temps du choix est toujours éprouvant pour celui qui en a la responsabilité, au regard des conséquences qui peuvent en résulter ", il rappelle que " c'est aussi cela la loi de la démocratie ".

Il pense que " ces moments de contestations et de doutes ", qu'il juge " normaux ", doivent se faire " sans passion, sans rancœur, avec un esprit républicain et patriotique et dans le respect de chacun et de tous ". S'adressant particulièrement à Bennoo Bokk Yaakaar et aux soutiens de la majorité présidentielle à " faire preuve de retenue et de discipline, à rejeter tout acte de violence " sous toutes ses formes, à " s'abstenir de toute action non citoyenne et à privilégier le dialogue au détriment des invectives ". Il les a invités à se conformer aux directives du Président Macky Sall pour " une victoire claire et nette des listes de la mouvance présidentielle à travers tout le Sénégal ".