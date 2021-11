Sénégal: Journalistes candidats aux élections territoriales - Entre volonté de servir sa communauté et obligations déontologiques

Citoyens ayant des compétences, les journalistes ont le droit d'avoir des ambitions politiques pour servir leur communauté comme certains l'envisagent pour les élections territoriales du 23 janvier 2022.

Cependant, vu leur position pouvant leur permettre d'utiliser leur médium pour leur propre propagande politique, la situation suscite débat.

Pour les élections territoriales du 23 janvier 2022, plusieurs journalistes sont en lice pour la conquête des communes. Cela n'est pas une nouveauté, mais pour cette année, le nombre concerné par ces joutes électorales est plus important que par le passé. Ces hommes de média estiment qu'en tant que Sénégalais remplissant les conditions, ils ont le droit d'avoir des ambitions politiques pour servir leur communauté.

Amadou Bâ est l'actuel Directeur de publication du Quotidien l'As. Il est aussi candidat à la mairie de Missirah, dans le département de Tambacounda, en tant que tête de liste de la coalition dénommée Nouvelle alliance des républicains. M. Bâ se sent à l'aise dans ce débat. Même s'il est journaliste, il souligne qu'il n'a jamais utilisé son journal pour évoquer son engagement politique. Mieux, il lance qu'il ne choisit pas le contenu rédactionnel de l'As même s'il en est le Directeur de publication. " Je n'écris pas, je ne corrige pas.

Je suis dans le management de mon journal, je ne fais pas d'éditorial sur les élections. Je suis journaliste de formation, devenu manager d'une entreprise de presse. Je ne suis pas directement concerné par les textes qui régissent les journalistes des rédactions ", tempère Amadou Bâ. Il précise que les activités politiques qu'il mène dans sa commune n'ont jamais été publiées dans son journal. " Pas une seule fois, l'As n'a pas parlé de ma candidature alors que je mène depuis trois ans des activités dans ma commune ", fait-il noter. Il estime que les mesures du Conseil pour l'Observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (Cored) et du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) ne peuvent pas l'engager parce qu'il n'est plus au cœur de la rédaction.

Suspension des activités des journalistes candidats

Dans un communiqué, le Cnra avait demandé aux journalistes concernés par ces élections de suspendre leurs activités dans les rédactions. " Accordant une attention particulière au respect de ces dispositions et à l'égalité de traitement des candidats et listes de candidats, le Cnra appelle les éditeurs à suspendre les interventions à l'antenne de leurs collaborateurs déclarés candidats, de la publication des listes à la proclamation des résultats ", lit-on dans le communiqué partagé par cette structure de régulation.

Amadou Bâ approuve cette mesure et soutient que sa cible est locale et ne peut en aucun cas être touchée par les écrits de la presse de Dakar. " Je suis dans le contact direct. Chaque mois, depuis 2017, je vais dans ma commune m'enquérir de la situation dès que je paie mes salaires ", confie-t-il. Le diplômé du Cesti dit s'engager en politique pour " soutenir la population de la commune de Missirah qui vit dans des conditions difficiles comme toutes localités périphériques du pays ". À titre d'exemple, il révèle que sur les 87 villages que compte cette commune du département de Tambacounda, il n'y a que 5 localités qui ont accès à l'électricité. Il constate aussi que plusieurs habitants vivent jusqu'à la vieillesse sans figurer sur l'état civil. " J'ai organisé 7 audiences foraines, mais jusqu'à présent, au moins, 40% des habitants n'ont pas d'extraits de naissance ", alerte-t-il.

Quant à Ahmeth Aidara, tête de liste de la coalition Yewwi askan wi (Yaw) pour la ville de Guédiawaye, invité le 17 novembre à la télévision 7TV par Maimouna Ndour Faye, il semble ne pas approuver la démarche du Cnra qui, à son avis " est trop politique ". Cependant, le journaliste du groupe D-Média affirme que depuis la publication des listes, son patron a accepté de le mettre en congés " chômés et payés " pour qu'il puisse aller battre campagne. Toutefois, il précise qu'il n'a jamais parlé de son programme politique dans ses émissions.

Les journalistes devenus chargés de communication se sentent aussi concernés par ce débat. Bachir Fofana, tête de liste de l'Union citoyenne Bunt-Bi (Uc-Bunt Bi), à Vélingara (région de Kolda), où il brigue la mairie, souligne que tout citoyen, s'il n'est pas frappé par une inéligibilité prévue par le Code électoral, peut librement concourir aux suffrages des électeurs. " C'est une disposition constitutionnelle. De ce point de vue donc, les journalistes peuvent valablement s'engager en politique et surtout briguer des mandats électifs ", dit d'emblée l'ancien chef du service économie du quotidien Enquête.

Cependant, M. Fofana reconnait que le journalisme étant un métier où il faut une certaine objectivité dans le traitement de l'information, il est normal que le journaliste engagé politiquement s'écarte des rédactions. " La ligne de démarcation étant très fine, il est préférable que les journalistes candidats mettent entre parenthèses leur carrière, le temps de finir les élections. Surtout les journalistes animateurs ou chroniqueurs d'émissions politiques. Et ce n'est pas nouveau comme décision ", explique le Directeur de la communication de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (Aeme).

Cet avis est partagé par Thierno Ahmadou Sy, candidat à la marie de Nabadji Civol. L'ancien présentateur du Journal télévisé du 20h de la Rts pense que l'un des phénomènes qu'on doit combattre au Sénégal est " celui des journalistes encagoulés qui sont sur le terrain politique et dans les médias en même temps ". " Depuis que je me suis engagé en politique, j'ai décidé de me retirer de tout ce qui est pratique journalistique, même si l'on reste journaliste toute sa vie ", confie le responsable de la liste And Liggeey Sunu Gokh de la commune de Nabadji Civol. Étant en disponibilité, il soutient qu'il travaille toujours dans la production audiovisuelle en tant que journaliste télé, mais il s'est retiré de la rédaction.

MAMADOU THIOR, PRÉSIDENT DU CORED

" Un journaliste politicien viole nos codes déontologiques faits d'impartialité "

Le Conseil pour l'Observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (Cored) a un avis très tranché sur la question. Interpellé sur le sujet, le président du Cored, Mamadou Thior, estime que les journalistes qui ont des ambitions politiques doivent faire un choix : aller faire de la politique en quittant la profession ou rester des journalistes sans faire de la politique.

" En définitive, un journaliste politicien viole nos codes déontologiques faits d'impartialité ", dit-il. D'après Mamadou Thior, cela est une obligation " car le journaliste ne peut pas être juge et partie ". La vérité, ajoute-t-il, " est qu'ils assument leur choix en faisant comme Abdoulatif Coulibaly qui n'est plus journaliste ".