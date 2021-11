Afrique de l'Ouest: La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive de l'UNFPA, Dr. Natalia Kanem, en visite officielle au Nigéria, dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre

Natalia Kanem, Executive Director of the UN Population Fund (UNFPA) in 2016.

Abuja, Nigéria — La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Dr Natalia Kanem, sera en visite officielle au Nigeria du 24 au 28 novembre 2021.

L'objectif de cette vise est de renouveler le soutien et l'engagement de l'UNFPA en faveur de la santé sexuelle et reproductive ; et des droits des femmes, des filles et des jeunes au Nigeria et dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

" Aujourd'hui, l'UNFPA s'occupe de la santé reproductive d'innombrables femmes, filles, garçons et hommes, tout le monde dans ce beau pays. Mon message est simple ; nous devons nous assurer que l'adolescente grandisse en sécurité, que sa communauté est en paix et qu'elles ont les moyens de sauver la vie dont elle a besoin pour naviguer dans un monde dangereux s'il y a de l'ignorance, " a noté le Dr Natalia Kanem.

La Directrice exécutive de l'UNFPA a également déclaré qu'elle remerciera les courageux Nigérians qui se sont mobilisés pour lutter contre le COVID-19 pendant son séjour au Nigeria. Au cours de cette visite officielle, elle mettra également en lumière les réalisations, les progrès et les défis dans la mise en œuvre du mandat de l'UNFPA au Nigéria et dans la région, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en cours.

Au cours de cette visite officielle, la Directrice exécutive de l'UNFPA mettra en lumière les réalisations, les progrès et les défis dans la mise en œuvre du mandat de l'UNFPA au Nigéria et dans la région, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19 toujours en cours.

La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive de l'UNFPA sera accompagnée de la Directrice régionale de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mme Argentina Matavel Piccin, basée à Dakar, au Sénégal.

La Représentante résidente de l'UNFPA au Nigéria, Mme Ulla Mueller, a déclaré que tout était prêt pour accueillir la Directrice exécutive et sa délégation. " Nous sommes ravis et honorés d'accueillir la Directrice exécutive et la Directrice régionale au Nigeria. Cette visite donnera un nouvel élan à nos travaux. Nous en sommes ravis. " Remarqua Mme Ulla Mueller.

La visite du Dr Natalia Kanem intervient deux ans après le Sommet de Nairobi en 2019 sur la Conférence internationale pour le développement et la population (CIPD25). Les États membres se sont de nouveau engagés à accélérer la réalisation des promesses inscrites dans le Plan d'action de la Conférence internationale pour le développement et la population (CIPD), 25 ans après l'accord historique du Caire, en Égypte.

Dans un rapport publié par la Commission de haut niveau, deux ans après le Sommet de Nairobi sur la CIPD25, de nombreux progrès ont été accomplis ; mais il reste de nombreux défis à relever pour atteindre les TROIS résultats transformateurs : ZÉRO décès maternel, ZÉRO besoin non satisfait de planification familiale et ZÉRO violence sexiste et pratiques néfastes, y compris les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants.

Alors que le plan stratégique actuel (2018-2021) touche à sa fin, le nouveau plan stratégique 2022-2025 de l'UNFPA sera mis en œuvre à partir du 1er janvier 2022, avec un engagement renouvelé pour accélérer et intensifier les interventions visant à atteindre les trois résultats transformateurs.

La visite de la Directrice exécutive de l'UNFPA au Nigéria et dans la région coïncide avec le début de la campagne des 16 jours d'activisme de cette année, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, le 25 novembre 2021.

La Directrice exécutive rencontrera le gouvernement, les partenaires, les bénéficiaires et les membres du personnel. Dans cette optique, la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive de l'UNFPA et sa délégation seront reçus en audience par le Président du Nigeria, S.E. Muhammadu Buhari, et les membres du gouvernement, y compris les ministres des Finances, du Budget et de la Planification nationale, de la Santé, de la Condition féminine, et de la Jeunesse et des Affaires humanitaires.

Au Nigéria, la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive de l'UNFPA recevra un doctorat honorifique de l'Université du Bénin pour son leadership et son illustre plaidoyer en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs et de l'égalité des genres.

Dr Natalia Kanem et Mme Argentina Matavel Piccin rendront visite aux agents de santé du Centre d'isolement et de traitement des voies respiratoires aiguës sévères (SARI) des Nations Unies à Abuja et assisteront à l'événement de remise des diplômes phare de STEAM (programme entrepreneurial pour les survivantes de la Violence basée sur le Genre.

Elles lanceront la série Media Premier of Drama qui traite de la violence basée sur le genre, le 25 novembre 2021, dans le cadre de la commémoration des 16 jours d'activisme et rencontreront et échangeront avec des jeunes de l'Université du Bénin, dans l'État d'Edo, sur les problématiques les concernant et les solutions à mettre en place pour qu'ils réalisent leur plein potentiel.

Dr Natalia Kanem tiendra un point presse de 18h00 à 18h30 le 28 novembre 2021 à l'hôtel Transcorp Hilton. ***

L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, plaide pour un monde dans lequel chaque grossesse est désirée et chaque accouchement sans danger ; un monde dans lequel chaque jeune réalise pleinement son potentiel.

