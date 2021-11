Sénégal: Une certification qualité internationale accordée à 54 produits de la Casamance

Dakar — Cinquante-quatre produits en provenance de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor (sud) ont obtenu la certification qualité internationale autorisant leur fabrication et leur mise en vente dans le territoire sénégalais et à l'étranger, a-t-on appris, mercredi, à Dakar, du représentant au Sénégal de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), Christophe Yvetot.

La certification a été accordée dans le cadre de l'exécution du projet INOE, "Investissement pour de nouvelles opportunités d'emplois".

Elle permet de les fabriquer, de les transformer et de les conditionner, pour ensuite les destiner à l'alimentation humaine et animale, selon le coordonnateur national du projet INOE, Djibril Coulibaly.

L'autorisation de fabrication, de transformation et de conditionnement des 54 produits en question est accordée par la division chargée de la consommation et de la sécurité des consommateurs, qui est placée sous la tutelle du ministère du Commerce, a expliqué M. Coulibaly à l'APS.

"A mi-parcours de la mise en œuvre de ce projet (INOE), nous avons les certifications de niveau international pour 54 produits de la Casamance (le sud du Sénégal, constitué des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) qui, aujourd'hui, ont [obtenu un] passeport qui leur permet de voyager partout à travers le monde", a précisé Christophe Yvetot.

Il prenait part à une réunion du projet INOE, dont le but est de créer des entreprises et des emplois durables, notamment dans le secteur de la transformation agro-industrielle des produits à forte valeur ajoutée.

Il s'agit de l'anacarde, de la mangue et d'autres produits.

Financé avec 3,08 millions d'euros, environ 2 milliards de francs CFA, par le gouvernement allemand, ce projet dirigé par l'ONUDI contribue, selon ses responsables, à la densification du tissu industriel des trois régions de la Casamance.

Le but du projet est de "stimuler l'activité économique, à travers l'industrialisation et la transformation des produits agroalimentaires de la Casamance", afin d'offrir aux femmes et aux jeunes "de nouvelles opportunités d'emploi", a expliqué le représentant de l'ONUDI au Sénégal.

Selon Christophe Yvetot, le projet INOE a l'ambition de créer quelque 2.000 emplois dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, avant la fin de décembre 2022. C'est son délai d'exécution.

Malgré la pandémie de Covid-19, qui "a ralenti l'exécution des projets majeurs et des secteurs névralgiques du pays", l'INOE a été à l'origine de la création de "près de 700 emplois réels, soit le tiers de l'objectif".

"Les nombreuses possibilités recensées dans le cadre du projet, au-delà de la transformation primaire des produits dans les [filières] ciblées, ce résultat sera plus qu'atteint", a assuré M. Coulibaly lors de la réunion.