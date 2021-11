Sénégal: Produits contrefaits en ligne - Un phénomène source de pertes

Le constat est sans appel, la contrefaçon s'intensifie avec l'accélération du e-commerce. Ce fléau aux conséquences néfastes risque dans le long terme de ternir certaines enseignes pourtant abonnées à la bonne pratique.

La contrefaçon des produits proposés en ligne a des effets négatifs sur les marques, les consommateurs et l'économie de manière générale. Elle peut dans le long terme remettre en cause la confiance des clients et au passage entrainer des pertes sur les revenus. Le phénomène touche plusieurs produits : électroniques, chaussures, vêtements, pièces automobiles etc.

Certains consommateurs ayant été victimes de produits contrefaits ont dés lors pris les devants et se montrent désormais plus prudents. Ils sont en effet plus regardants lorsqu'il s'agit d'acheter en ligne. C'est le cas d'Omar Sylla, habitué aux achats sur internet. "Je me montre plus vigilant sur les différents produits proposés dans les plateformes de vente en ligne. Je prends toujours le soin de vérifier la fiabilité du site qui propose la vente du produit, j'inspecte aussi les politiques de retour", souligne t-il.

En Afrique, des chiffres attestant de l'ampleur de la perte des produits contrefaits proposés en ligne ne sont pas disponibles. Toutefois, il ressort que ces produits représentent chaque année plusieurs milliards de dollars, à travers le monde. Selon le dernier rapport de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), agence qui gère l'enregistrement des marques au sein de l'UE, la contrefaçon coûte chaque année 56 milliards d'euros à onze secteurs clés de l'économie européenne.

Jumia, leader des ventes en ligne au Sénégal connecte des milliers de vendeurs à des millions de consommateurs, via sa plateforme en ligne. Des dizaines de milliers d'articles sont disponibles sur la plateforme de Jumia. Du coté de la plateforme leader, les dirigeants assurent "s'être dotés de règles très strictes interdisant la vente de produits contrefaits, qui peuvent à tout moment affecter négativement les consommateurs". Ces règles sont disponibles en ligne dans les conditions générales d'utilisation.

Cette politique de contrôle s'applique aux vendeurs qui exposent leurs produits sur cette plateforme. "Jumia réalise des contrôles quotidiens pour détecter d'éventuelles contrefaçons. En cas de détection d'une contrefaçon avérée Jumia désactive le produit, donne un avertissement au vendeur et applique une pénalité financière", assure Mohamed Hapté Sow, Directeur Jumia Sénégal.