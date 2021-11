Maroc: Boujdour - La famille de la résistance célèbre le 66è anniversaire des Trois glorieuses fêtes

Boujdour — L'espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Boujdour a accueilli plusieurs activités intellectuelles et culturelles, à l'occasion de la célébration du 66è anniversaire des Trois Glorieuses Fêtes (16 au 18 novembre), à savoir la fête du Retour, la fête de la Renaissance et la fête de l'Indépendance.

Cet évènement est organisé par la Délégation provinciale de la résistance et des membres de l'armée de libération, sous le slogan "La préservation de la mémoire nationale, une affirmation de l'attachement au glorieux Trône alaouite et la consécration des valeurs de citoyenneté".

S'exprimant à cette occasion, le délégué provincial de la Résistance, Haybatna Chouiaar, a relevé que cette journée vise à contribuer à la consolidation des valeurs de citoyenneté chez les jeunes générations et à évoquer les acquis et les sacrifices du trône et du peuple pour la liberté et l'émancipation, au cours des différentes périodes et étapes de l'Histoire du Maroc.

Le programme de cette journée comprend plusieurs activités qui reflètent les significations profondes de la célébration de ces fêtes en tant que sources d'inspiration pour toutes les générations, en particulier les jeunes.

L'évènement a été marqué par l'organisation d'une série d'ateliers thématiques axés sur "la présentation de l'Histoire des sultans et des rois de l'État alaouite", "la préservation de la mémoire nationale et son rôle dans l'éducation des jeunes à une véritable citoyenneté", "le rôle des femmes marocaines dans l'épopée de l'indépendance et de l'unité", ainsi que "l'épopée de la liberté et de l'indépendance: événements et personnalités".

Au programme de cette journée, organisée en coordination avec la province de Boujdour et en partenariat avec le conseil provincial et du conseil communal, figure aussi la projection d'un documentaire intitulé "Le Maroc: La marche de la construction de l'indépendance".