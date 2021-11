Maroc: Chambre des Conseillers - M. Bensaid présente le programme d'action du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

Rabat — Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a présenté, mercredi à Rabat, le programme d'action de son département au titre de l'exercice 2022.

Dans son exposé devant la Commission de l'enseignement et des affaires culturelles et sociales à la Chambre des Conseillers, M. Bensaid a mis en exergue le bilan d'activités du ministère pour l'année 2021 dans les secteurs de la jeunesse, de la culture et de la communication, mettant en avant les réalisations du ministère, ainsi que l'état d'avancement des grands projets.

Par la suite, M. Bensaid a passé en revue les principales mesures du projet de budget du ministère pour l'année 2022 pour les secteurs de la jeunesse, de la culture et de la communication.

En ce qui concerne le secteur de la jeunesse, le ministre a fait savoir qu'il sera procédé à la promulgation de décrets relatifs aux centres de protection de l'enfance, à la création de la commission chargée du suivi et de l'exécution de la politique nationale intégrée des jeunes.

Il s'agit également de la promulgation de décrets ayant trait aux maisons des jeunes, à la mise en place de la carte jeunes et du "pass jeunes" qui permettra à cette frange de la société de bénéficier de multiples prestations et avantages, outre des décisions réglementaires portant sur l'application du décret relatif à l'organisation des centres d'estivage relevant du département chargé de la jeunesse.

Et d'ajouter que des actions seront également menées pour favoriser la publication d'un guide de signature des conventions et des partenariats aux fins de faciliter le travail des différents services centraux et extérieurs, l'élaboration d'une stratégie de communication réservée au département de la jeunesse, la mise en place d'un bulletin d'information électronique dédié aux jeunes, d'une bibliothèque numérique pour l'archivage des vidéos et des photos dans l'optique de la création d'un musée dédié aux activités du département.

En ce qui concerne le département de la culture, M. Bensaid a souligné que le ministère s'attachera à réduire les disparités spatiales au niveau de la couverture du territoire national par les institutions de proximité culturelle, à protéger, préserver et valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel du Royaume et à mettre en oeuvre les recommandations relatives au volet culturel contenues dans le nouveau modèle de développement, ainsi qu'à établir une stratégie culturelle nationale visant à favoriser la convergence des politiques et programmes publics et à identifier les principaux choix et orientations.

Il s'agit aussi de la poursuite de la mise en œuvre du plan d'émergence culturelle pour faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19, du renforcement de la protection sociale des artistes, de l'achèvement des projets et infrastructures culturels, du développement des programmes de partenariat culturel, de l'amélioration de l'offre culturelle destinée à l'étranger, de la promotion des économies de la culture et de la création de nouveaux emplois au profit des jeunes dans tous les domaines culturels en coopération avec divers acteurs.

S'agissant du département de la communication, les axes du projet de budget portent sur le soutien de la production médiatique nationale, la promotion des entreprises de presse et de leur modèle économique et le renforcement de l'appui apporté à la presse imprimée et électronique.

Il s'agit également de soutenir la presse régionale en vue d'accompagner le chantier de la régionalisation avancée, renforcer le secteur audiovisuel national et garantir une pratique médiatique libre et respectueuse de la pluralité et de diversifier et enrichir ce paysage, en plus du développement de services audiovisuels numériques et l'élargissement de la couverture radiophonique et télévisuelle, a poursuivi le ministre.

Le ministre a, en outre, indiqué que le département de tutelle œuvrera à l'augmentation de la production de l'Agence marocaine de presse (MAP) avec l'aide de l'Intelligence Artificielle et à l'enrichissement de l'offre régionale de la MAP à travers une couverture plus exhaustive de l'information locale et à l'élaboration d'une vision pour un plan stratégique de l'agence pour la période 2023-2027.

D'autre part, le responsable gouvernemental a relevé que, dans le cadre des orientations stratégiques du département, il sera procédé au développement de la loi sur l'industrie cinématographique pour promouvoir la production cinématographique nationale et l'image du Maroc en tant que destination de tournage.

Il s'agit également du renforcement des mécanismes de protection de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur et droits voisins, du respect des exigences de la loi sur la copie privée, du développement des capacités de veille et de la promotion des initiatives de communication institutionnelle pour rehausser l'image et le rayonnement du Maroc, outre la consolidation et le renforcement les mécanismes de gouvernance, notamment en valorisant les ressources humaines et en adoptant des moyens technologiques modernes dans la gestion, a-t-il conclu.