Congo-Kinshasa: Albert Yuma convoqué au Parquet général de Gombe

Le président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) Albert Yuma Mulimbi est attendu demain 26 novembre au Parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe.

Dans l'invitation lui adressée le mardi 23 novembre 2021 par l'office dudit parquet, le patron des patrons Congolais est sommé de s'y présenter demain vendredi 26 novembre, pour une communication dont le motif n'a pas été révélé dans l'invitation.

Mais, au regard de son passé jugé ombrageux et parsemé de beaucoup de dossiers litigieux, les analystes pensent que le président de la FEC pourrait répondre à plusieurs griefs mis à sa charge.

On rappelle qu'il y a beaucoup de zones d'ombres dont on attend l'éclairage sur la gestion de la Générale des carrières et des mines (Gecamines) que continue de diriger Albert Yuma Mulimbi en qualité de président du conseil d'administration. Il s'agit notamment d'une grande opacité ayant entouré les différents paiements de créances en faveur de ce géant minier, tout comme les royalties dont la Gecamines devait bénéficier des tiers.

Albert Yuma siège également au conseil d'administration de la Banque Centrale du Congo en qualité d'administrateur. Et nul n'ignore que de nombreux dossiers de détournement et malversations financières sont mis à charge de l'Institut d'émission. Son implication se veut avérée. Le procès de 100 jours du Chef de l'Etat avait permis aux Congolais d'avoir l'idée sur la manière dont la Banque Centrale était gérée, en ce qui concerne notamment les transactions financières avec les banques commerciales, sous l'ancien régime.

Et ce n'est pas fini. Car, Albert Yuma est aussi est cité de plus en plus dans la magouille qu'on reproche à la société EGAL (Entreprise générale d'alimentation), notamment le non paiement des taxes douanières et impôts divers.

Comme on peut le constater, tous ces dossiers qui avaient alimenté des discussions et suscité des débats restent pendants. La justice prenant toujours son temps pour réunir plus d'éléments de preuve avant d'agir. Le moment est-il arrivé ? Wait and see.