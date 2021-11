Congo-Kinshasa: Zongo, futur lieu sacré de tous les pelerins noirs du monde ?

Parler de Zongo, dans le cadre de l'événement " Rumba in Jungle " m'a plongé dans un long rêve, que je voudrais tant voir devenir une réalité. Le rêve est pareil à un fleuve : rien n'arrête son cours.

Au rythme des chansons féeriques des piroguiers, traversant les forêts sacrées de l'Equateur et du Bandundu, le majestueux fleuve Congo me traîna, tel un roseau, dans le Kongo Central, à Nsundi, la ville sacrée et mystique du Royaume Kongo, où naquit Mahungu, le premier homme créé par l'Eternel Dieu Tout Puissant Nzambi-AMpungu, selon la cosmogénèse Kongo.

Je suis donc à Inkisi, à 130 km de Kinshasa. A à peine une heure de route de Kisantu, je rencontre, à Zongo, un vieillard sans âge, qui me prie de m'asseoir à même le sol, pour me dire, je cite : " Fils, je vis encore et toujours pour réveiller vos pensées qui s'endorment du sommeil de l'histoire des autres.

Je vis encore pour que quiconque qui me rencontre trouve le chemin du vrai salut, et retrouve la voie de la vraie lumière ". Ici, me dit le vieillard, au cœur de ces forêts sacrées qui ceinturent ces chutes magiques, c'est le lieu où est né le Muntu, le premier être noir. On l'appelait Mahungu. Nzambi-a-Mpungu l'a fait apparaître ici au milieu des tonnerres.

Voilà pourquoi ce lieu mystique s'appelle Zongo, qui signifie tonnerre. Mahungu était androgyne, à la fois homme et femme. Ayant désobéi à Nzambi-a-Mpungu, il est devenu kimpumpulu à la suite de cette indiscipline et a été divisé en deux : Maloango, l'homme et Ndumba Madiku, la femme. A force de psalmodies et de pardons, ils ont créé une musique et une danse qu'ils ont baptisé Nkumba, qui est devenue la Rumba avec nos familles capturées ici et amenées dans les Amériques.

Oui ! C'est ici à Inkisi que tout cela se passa. Inkisi qui signifie lieu mystique, lieu de la genèse de l'humanité noire. Là où Nzambi-a-Pungu, notre Dieu tout puissant, a déposé le Nkisi du Muntu, le génie de l'être noir. Zongo, c'est notre Jardin d'Eden, là où Simon Kimbangu, en route pour Nkamba, de retour de Kinshasa après avoir travaillé de 1918 à 1920 aux Huileries du Congo-Belge, s'était arrêté pour recevoir de Dieu la sainte mission d'être le prophète des noirs sur la terre.

Voilà pourquoi tous les princes héritiers du Royaume Kongo y résidaient, pour leur formation intellectuelle, spirituelle et mystique. Fils, poursuivit le vieillard sans âge, " allez voir les grottes de Lovo, de Mbafu, de Mvangi, entre Inkisi et Mbanza-Ngungu, dans cet ensemble qu'on appelait à l'époque Nsundi. Vous y verrez quelques marques rupestres qui ressemblent à l'écriture méroïtique...

Preuve que notre civilisation n'est pas de tradition orale, et que nous avions connu l'écriture avant les civilisations européennes ".

Dans ce rêve, j'ai osé interrompre le vieillard, pour poser cette question : " Pourquoi me dites-vous tout ça ? ".

Les traits tirés, comme si la colère s'invitait brutalement sur son visage, le vieillard sans âge répliqua sèchement, en disant : " Pauvre petit Congolais, ne sais-tu pas que les peuples se régénèrent en perpétuant les mythes fondateurs de leur civilisation, en continuant leur histoire depuis les temps immémoriaux, en vénérant leurs plus lointains ancêtres, leurs monuments, leurs stèles, leurs statues, leurs paysages, et qu'ils périssent par manque de lieux et instruments de mémoire ? ".

Toujours dans ce rêve, à l'entrée de Zongo, je me retrouvai obnubilé par une présence innombrable et innommable des africains et afro-descendants, venus de l'Amérique latine, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, des Caraïbes, des Antilles, de l'Inde, de l'Europe et de partout...

Ils avaient tous le regard figé sur un gigantesque panneau signalétique, au cœur duquel était mentionné : " Bienvenue à Zongo, Cité natale du premier homme noir, ville sainte de la civilisation négro-africaine, lieu sacré du negro-centrisme mondial ". Au réveil, après ce rêve, me voici devant chacune de vos consciences, pour demander à chacun de vous de faire en sorte que ce rêve se transforme en réalité.

Didier MUMENGI

Ecrivain

N.B. Pour en savoir plus, lire mon livre " La rumba congolaise, histoire et économie " Ed. L'Harmattan, Paris ou en synthèse film documentaire sur YouTube, par le lien https://youtu.be/qUn-vNnA_r8