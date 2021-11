Congo-Kinshasa: Formalisant un programme avec l'OIT - ETPS - Claudine Ndusi impulse la promotion du travail décent en RDC

Historique ! Voilà ce que l'on peut dire de ce grand coup qu'a signé Mme le Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Claudine Ndusi M'Kembe.

C'est pour la première fois de son histoire que la RDC a formalisé un Programme-Pays avec l'organisation Internationale du Travail, OIT dans le cadre de la promotion du Travail décent. C'était en présence du Premier ministre et Chef du gouvernement, Jean Michel Sama Lukonde.

La RDC a donc, à travers le numéro Un de l'ETPS, traduit en acte son engagement de mettre en application les priorités définies dans ce programme pays de promotion du Travail décent, PPTD, lors de la signature lundi, 21 novembre au Blason Fleuve Congo Hôtel, du document préparé à ce sujet. "Il s'agit pour mon ministère et pour l'ensemble des acteurs et partenaires d'un outil qui va impulser la promotion du Travail décent en RDC, principalement, dans la réduction de la pauvreté et la concrétisation des Objectifs de développement durable, ODD ", a-t-elle déclaré.

A noter que tirant les leçons sur le concept " Travail décent en RDC " où plusieurs organisations du secteur ont toujours eu des mots justes pour qualifier tantôt le travail d'esclavagisme moderne, tantôt de rejet de la dignité humaine, l'OIT a eu plus d'une fois à lancer des appels au Travail véritablement décent. Et les fruits de ces alertes sont à trouver dans le PPTD.

Une initiative qui cadre du reste avec le programme du gouvernement congolais pour la période 2021- 2023, dixit le N°1 du secteur de l'Emploi en RDC, Claudine Ndusi N'kembe. Pour être plus pragmatique, la Ministre fait noter qu'avec l'approche de la promotion du Travail décent, pour laquelle elle a pris la tête de peloton, les lignes bougent dans le domaine du Travail en RDC.

"Cette démarche (promotion du Travail décent) repose sur une politique coordonnée et à composantes multiples et adaptée aux conditions et contextes locaux et négociés par les mandats tripartites", fait-elle noter.

Et d'ajouter, " depuis l'élection de l'actuel Président de la République, l'amélioration de certaines tendances socioéconomiques est perceptible, même si beaucoup reste à faire", nuance celle qui a pris à cœur la problématique des conditions des travailleurs en RDC.

Par ailleurs, elle a insisté sur les avantages que présentent les priorités définies dans le PPTD qui sont en cohérence avec le Plan Stratégique National (2019-2023) notamment, la croissance économique et promotion des emplois décents principalement pour les jeunes et l'amélioration de la productivité.

Faisant sienne l'idéal du chef de l'Etat défini dans la trilogie " la croissance, l'homme et la solidarité nationale, Claudine Ndusi veut partir d'un appel de pied exhortant les parties prenantes au PPTD à conjuguer plus d'efforts pour sa mise en application dans les délais".