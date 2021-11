Congo-Kinshasa: En mission d'apaisement - Bahati, Mboso, Sama Lukonde et François Beya chez Ambongo !

L'archevêque de Kinshasa Fridolin Ambongo Besungu a échangé dans la soirée de mardi 23 novembre 2021, avec les chefs des institutions Congolaises au centre Lindonge dans la commune de Limete.

Y ont pris part à cette rencontre, le Président du Sénat Modeste Bahati, Président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso, le Premier Ministre Sama Lukonde ainsi que le Conseiller Spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité François Beya.

Au sortir de leurs échanges, le Président de l'Assemblée nationale s'est exprimé au nom de l'ensemble du groupe pour justifier leur présence au centre Lindonge. Il a rappelé le caractère régulier et familier de ce genre de visites auprès de celui que tout le monde considère d'abord comme un père spirituel. "Nous avons l'habitude de venir ici auprès de notre Père spirituel, notre archevêque. Mais aujourd'hui, nous sommes venus à cause de rumeurs véhiculées dans les réseaux sociaux. Nous sommes venus échanger avec son Eminence pour clarifier certaines choses, car il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Eglise pour faire n'importe quoi", a déclaré le speaker de la Chambre basse du Parlement.

Pour lui, Il n'y a aucun problème entre l'Etat et l'Eglise catholique et le Cardinal, en particulier. Il y a plus tôt un grand intérêt à continuer la collaboration avec l'Eglise pour le bien-être des populations et pour le progrès de l'Eglise catholique au Congo.

Quant Au cardinal Ambongo, il s'est dit heureux et honoré de recevoir les grands animateurs de principales institutions du pays pour des échanges plutôt fructueux. " Nous avons échangé sur tout ce qui peut prêter à des interprétations, comme vous avez l'habitude de lire sur les réseaux sociaux où on écrit n'importe quoi sur le Cardinal. C'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et répartir sur des bases nouvelles. L'Eglise comme l'Etat, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à travailler ensemble pour aller de l'avant afin que notre peuple vive dignement. Nous espérons qu'à partir de maintenant, nous repartons sur des bases nouvelles", a déclaré l'Archevêque de Kinshasa, visiblement ému par la visite de ses hôtes de marque.