Congo-Kinshasa: Des témoignages poignants sur la naissance de Sanru asbl

La santé en milieu rural (SANRU) a organisé deux journées portes ouvertes du 12 au 13 novembre 2021, en son siège national sis numéro 149 A/B boulevard du 30 juin, Kinshasa Gombe, référence immeuble Interpol.

Au cours de ces deux journées portes-ouvertes, SANRU asbl a présenté à ses différents partenaires et la population, ses défis et réalisations dans la mise en œuvre de ses projets qui constituent un atout majeur pour le système de soins de santé en RDC. En sa qualité de membre du Conseil d'administration, le Dr Franck Baer, a, en son temps, piloté le projet SANRU 1 et 2. A cette occasion, il a fait des témoignages poignants sur l'existence de Sanru asbl.

Dr Frank Baer a signifié que tout va commencer en 1975, dans une conférence du Ministère de la Santé publique avec ses partenaires confessionnels, où le concept de soins de santé primaire, de zones de santé décentralisées était adopté. Ayant travaillé à l'hôpital de Vanga, dans l'ex-Bandundu, poursuit-il, ils ont tenté ensuite de créer la zone de santé pilote de Vanga puis celle de Kisantu, au Kongo Central. Le docteur a expliqué que l'Eglise du Christ au Zaïre (ECZ), sous son ancienne appellation a été choisie, en 1981, comme gestionnaire d'un projet signé entre l'USAID et le Ministère de la Santé publique. " Ce projet de soins de santé primaire en milieu rural a été carrément appelé Santé rurale (SANRU) pour faire court ", a-t-il déclaré. C'est ainsi que SANRU 1 et 2 ont supporté la création d'une centaine de Zones de santé (ZS) à travers le territoire national.

Le Dr Baer a indiqué que suite aux événements d'instabilité dans le pays, l'USAID a mis fin au projet, mais les ZS ont fait de grands efforts pour continuer à fonctionner. L'an 2000, soit dix ans après, le projet SANRU 3 a été lancé grâce au financement de l'USAID, sous la gestion commune de l'ECC et IMA. Il a joué un rôle important dans la reconstruction de système sanitaire, avant de devenir un programme avec plusieurs projets sur la demande des autres bailleurs de fonds, a notifié ce membre du Conseil d'administration de SANRU.

"L'augmentation des projets et la hauteur de financement a exigé que SANRU se réorganise comme une agence sans but lucratif en 2011. C'est fantastique lorsqu'un projet peut s'agrandir et s'étendre pour englober plusieurs autres projets. C'est encore extraordinaire quand un projet peut devenir une organisation nationale SANRU asbl ", a précisé le Dr Baer. Il a encouragé les milliers des agents de santé sur terrain concernant leur travail quotidien pour soutenir la santé pour tous et par tous.

Le médecin de santé publique Jules Alonga a émis le souhait de voir l'asbl devenir comme le fonds du Christ roi en vue d'apporter une assistance médicale à la population Congolaise, surtout en milieu rural parce que SANRU est basée sur la vision chrétienne. Le Directeur technique du Sanru asbl, Dr Albert Kalonji, a fait savoir que son organisation accompagne le Gouvernement dans ses différents programmes de santé et interventions pour résoudre le problème majeur qui existe au niveau de la santé.