Afrique: CAN 2022 - La CAF menace le Cameroun

La Caf menace de délocaliser le match d'ouverture de la Can prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, si d'ici le 30 novembre les travaux du Stade d'Olembe n'avancent pas.

" Je suis navré de constater que malgré les nombreuses visites, notamment celle du président et du secrétaire général de la CAF et du vice-président de la CAF et les promesses qui ont suivi, les actes n'ont pas suivi ", a déploré le secrétaire général de la Caf, Veron Mosengo-Omba dans une correspondance adressée à la fédération camerounaise de football.

" Si tout n'est pas réglé d'ici au 30 novembre 2021, le match d'ouverture de la CAN 2021 aura lieu ailleurs. Des dispositions sont d'ores et déjà prises dans ce sens, mais ce serait malheureux pour le Comité d'organisation, pour la CAF et pour le Cameroun ", prévient-il.

Le pays-hôte dispose donc de 6 jours pour se mettre aux normes sur pas moins de 6 points dont la finalisation des travaux extérieurs.