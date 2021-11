Madagascar: UNESCO - Hawel Mamod'Ali reçu par Ramos Gabriela

Madagascar pourrait organiser la Conférence Régionale pour la mise en œuvre de " Fit For life " en Afrique.

Le programme du ministre de la Jeunesse et des Sports, Hawel Mamod'Ali a été très chargé lors de la 41e session de la Conférence générale de l'UNESCO qui a pris fin, hier, à Paris. Hier, le numéro Un du sport malgache a rencontré la sous-directrice générale adjointe des Sciences Humaines et Sociales, Gabriela Ramos. L'importance de la coopération avec Madagascar à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports a été soulignée lors de l'entrevue et le soutien des projets liés à la jeunesse et au sport par le biais des formations a également été abordé.

Un des points forts de la rencontre était l'éventuelle possibilité d'organisation de la Conférence Régionale pour la mise en œuvre de " Fit For life " en Afrique. Cette dernière est devenue une feuille de route du plan d'action KAZAN. " Le ministère s'engage à poursuivre la coopération, et réaffirme la politique définie par le président de la République Andry Rajoelina sur le développement du secteur de la jeunesse et des sports en mettant en place diverses infrastructures sportives et en soutenant les athlètes malgaches, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes afin de leur garantir un avenir meilleur ", a souligné Hawel Mamod'Ali lors de la rencontre.

Le ministre a aussi annoncé la nécessité de la recherche de partenariat sur les questions d'infrastructures outre celles déjà mises en place par le gouvernement et ses propres moyens. Comme Madagascar a organisé la première conférence des ministres africains sur la mise en œuvre en Afrique du Plan d'Action de Kazan (PAK) en 2019 et en prolongement de cette rencontre, la conférence sur la mise en œuvre de " Fit For Life " sera de nouveau une occasion pour la Grande île de servir de modèle sur la scène continentale.

La Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a spécialement été invitée pour l'occasion. Cette 41e session de la Conférence générale de l'UNESCO a été bénéfique pour le clan malgache dans les questions de la jeunesse et des sports.