Madagascar: Jejy Music Orchestra & Choir - Première édition de Mikanto i Madagasikara

Ce Mikanto I Madagasikara est un événement musical annuel organisé par Jejy Music Orchestra & Choir. Un concert qui réunira plus de 200 musiciens autour d'un répertoire tout aussi varié : musique classique, jazz standard, hira malagasy, etc.

Le premier événement aura lieu le dimanche 28 novembre 2021 à la piscine de l'ESCA Antanimena. Ce sera un vrai orchestre de plus de 200 musiciens issus de Jejy Music Orchestra & Choir, de l'école de Music de Hando Razakamahefa et d'autres groupes et chorales bien connus du public, qui jouera à ce rendez-vous. Miangaly Razakamahefa de nous expliquer qu'on trouvera tous les instruments pour ce spectacle : plus de 120 violons, 18 violoncelles, 5 contrebasses, des clarinettes, des guitares et bien d'autres encore.

Quant au répertoire, il sera composé de trois genres bien distincts. Il y aura entre autres de la musique classique avec des compositions comme Pomp and circumstances d'Edward Elgar ou bien encore Czardas de Vittorio Monti. Il y aura également quelques chansons malgaches comme "Voninkazo adaladala", et des titres religieux tels "Amazing grace" et "Hazavan'Andriamanitra".

Les petits à l'honneur. Jejy Kilonga ou les Prodiges de Madagascar est le deuxième événement proposé dans le cadre de Mikanto i Madagasikara. Ce spectacle qui se tiendra le 15 décembre 2021 mettra de très jeunes musiciens dont la tranche d'âge est d'environ 13 ans. Il y aura deux parties pour cet événement. La première sera consacrée aux quatre saisons de Vivaldi assurées par cinq jeunes filles : Henika Razakamahefa, Fitia Mendrika Randrianarivelo, Hamboara Razakamahefa, Tsiky Henintsoa Razafimahefa et Hikalo Razakamahefa. La deuxième partie comprendra un répertoire de jazz standard, malagasy et classique.