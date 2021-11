Afrique: " Toute l'Afrique doit se mobiliser "

interview

Dr- Col Didier Badjeck, spécialiste des questions de sécurité.

Le Burkina Faso est devenu une cible des attaques terroristes dont la dernière, l'une des plus meurtières de ces derniers temps, date du dimanche 14 novembre dernier à Inata, dans le Nord du pays. Qu'est-ce qui justifie ces intrusions permanentes, toutes aussi meurtrières ?

Les attaques terroristes ont pour but de créer un maximum de terreur conduisant à une psychose généralisée. Croire que ces groupes ne planifient pas leurs actions serait une erreur stratégique extrêmement grave. Cette attaque s'est déroulée dans la province du Soum, au lieu-dit Inata, se situant à la pointe nord du Burkina Faso en pleine zone rouge. Ce point tenu par plus d'une centaine de gendarmes constituait jusque-là, le bastion de l'extrême-nord encore sous contrôle des forces gouvernementales.

Que faut-il faire pour pacifier ce pays pris en otage par des hommes sans foi ni loi ?

Même si l'architecture de paix et de sécurité en Afrique présente des atermoiements stratégiques quant à son autonomisation, elle offre un minimum de confort réactif, déjà, dans le partage du renseignement prévisionnel, et dans les schémas de coopération plus étendus avec des partenaires. En plus de cet atout, la perception collective d'une typologie de la menace échappe aux considérations subjectives. La proximité géographique du Mali, dont la partie est est une zone de prédilection d'activité terroriste n'est pas pour arranger la situation. Le Burkina Faso pourrait avoir une autre approche, plus globale et intégrante du système de la Force africaine en attente et son pendant sous-régional.

Quels sont les atouts du Burkina Faso face au terrorisme ?

Nous savons que le point fort du terrorisme est qu'il arbitre l'initiative et se reconditionne dans des zones dites grises, pour se réarmer psychologiquement, moralement et au plan logistique. Le renseignement doit être un outil incisif, mais il sera d'autant plus efficace qu'il devra encore une fois être partagé dans le cadre d'une perspective globale. L'avantage de ce pays est la forte influence de sa société civile et de la population qui ne cautionnent pas l'état de déliquescence vers lequel pourrait s'engouffrer le pays.

Les différents acteurs, à l'instar des partenaires étrangers, de l'Union africaine et du G5 Sahel sont-ils sensibilisés avec les moyens conséquents pour arrêter cette spirale de violence ?

Ce sont les acteurs majeurs de cette crise. Malheureusement, il est à se demander si leurs actions sont coordonnées et ne butent pas sur d'autres intérêts sous-jacents ? Les forces en présence dans cette zone, si l'on ajoute Barkhane sont importantes en qualité et en quantité partant de la zone criminogène du Mali en est le prolongement ou d'ailleurs la source, c'est l'épicentre du terrorisme à connotation intégriste. Il est temps que l'Union africaine hausse le ton et ne se contente plus du principe de subsidiarité accordée à la CER et la force de la CEDEAO y afférente. C'est un peu la fragilité du concept : faut-il accorder un impact régional ou s'appuyer sur des forces sous régionales dans le cadre de cette architecture. Nous pensons que l'UA par le Conseil de Paix et de sécurité devrait donner plus de ton à cette la réponse globale à apporter. Le terrorisme est une gangrène, on s'enrhume à Idana mais l'on peut éternuer à Kumassi. C'est toute l'Afrique qui doit se mobiliser aujourd'hui contre cette menace, véritable frein pour la croissance économique.