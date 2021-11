Madagascar: Club Mihary - Présentation du circuit " Moramora en train " en France

Les représentantes du Club Mihary lors de la 36e édition du salon international du Tourisme et des Voyages à Colmar en France.

Divers acteurs œuvrant dans le secteur du tourisme continuent à faire la promotion de la destination de Madagascar à Colmar en France.

À titre d'illustration, l'association Club Mihary de Madagascar en partenariat avec Soavadia Tours Madagascar a participé tout récemment à la 36e édition du Salon International du Tourisme et des Voyages à Colmar en France. L'objectif vise à présenter le circuit touristique " Moramora en train ", et ce, dans le cadre de la relance de ce secteur pourvoyeur d'emplois et de devises à la nation. Il s'agit notamment d'un projet de développement local le long de la Ligne de Chemin de fer FCE ou Fianarantsoa Côte-Est de Madagascar, qui est basée sur le Tourisme Solidaire et Responsable. Cela consiste en particulier à appuyer les villageois pour pouvoir répondre aux attentes des voyageurs et touristes surtout internationaux.

Tourisme solidaire. Il est à rappeler que l'association Club Mihary de Madagascar a mis en place le projet Cercle du Sud de Madagascar qui consiste à mettre en valeur les richesses naturelles et culturelles des villages spécifiques dans chaque région de la partie Sud de la Grande Île tout en valorisant les compétences humaines ainsi que les ressources culturelles et naturelles. " Nous avons pu transformer tous ces atouts spécifiques des régions en circuits touristiques. Des sites locaux sont également aménagés afin d'accueillir les visiteurs.

Ce qui nous a permis de développer le tourisme solidaire. Il en est de même pour la création du circuit " Moramora en Train " qui est actuellement opérationnel pour explorer et découvrir les paysages et les spécificités des villages au bord de cette légendaire Ligne de chemin de Fer FCE. Le but est d'asseoir un développement durable, toujours dans la zone sud du pays ", a expliqué Jean Aurélien Razafindrakamia, le coordonnateur national de l'association Club Mihary de Madagascar.

Indissociable. Par ailleurs, il a avancé que bien que le tourisme constitue un levier de développement, l'artisanat reste un élément indissociable à ce secteur. Raison pour laquelle, cette association s'engage à contribuer à la valorisation des produits artisanaux locaux ainsi que les produits agricoles faisant la réputation de chaque région du Sud.

Les représentantes du Club Mihary de Madagascar, ont entre autres, promu ces différents produits dans le cadre de leur participation à cette 36e édition du salon international du Tourisme et des Voyages à Colmar en France. Elles ont travaillé en étroite collaboration avec d'autres entreprises, pour ce faire. Il est à noter que Madagascar a été représenté sur quatre stands dans le cadre de cet événement économique d'envergure internationale. Il s'agit notamment de Cœur Vert Madagascar et Cre'Art'Soa œuvrant dans le domaine de l'artisanat ainsi que les deux associations l'Homme & l'Environnement et Club Mihary de Madagascar.

Atout majeur. Il faut savoir que cette dernière maintient son objectif de faire du tourisme solidaire un nouveau levier de développement dans le pays et que la diversification de chaque site est un atout majeur pour apprécier un voyage dans la destination Madagascar. " Nous souhaitons ainsi que les responsables étatiques prennent leurs responsabilités en exploitant tout ce qui peut être considéré comme opportun pour promouvoir la destination Madagascar, et ce, sans distinction de promoteur au lieu de crier que le tourisme est un secteur porteur mais sans actions concrètes. Nous devrions nous inspirer de nos îles voisines pour la relance efficace ", a conclu Jean Aurélien Razafindrakamia.